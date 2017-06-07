Слідство оприлюднило відеодокази у справі Розенблата і Полякова, - ВІДЕО

Спеціалізована антикорупційна прокуратура в ході засідання регламентного комітету продемонструвала відеозапису у справі про отримання хабарів нардепами Максимом Поляковим і Бориславом Розенблата.

Комітет у четвер розглядає подання Генпрокуратури про зняття недоторканності, затримання і арешт Полякова.

Зокрема, депутатам продемонстрували аудіозапис розмови помічниці Полякова Тетяна Любонько з агентом НАБУ, яка видавала себе представником фірми з ОАЕ і домовлявся про внесення правок до законодавства за умовами видобутку бурштину. Любонько в ході розмови, який відбувся 17 листопада 2016 року, заявила, що за п'ять тисяч доларів повинні отримати Поляков, Розенблат і тодішній в.о. глави Держгеонадр Микола Бояркіна.

Також на відеозаписі видно, як агент НАБУ передала конверт Любонько запропонувала їй перерахувати гроші.

Любонько зателефонувала Полякову та відзвітувала про отримання п'яти тисяч доларів.

На ще одному відео показано, як агент НАБУ передала другу частину грошей Полякову через Любонько.

На зустрічі з Розенблатом агент сказала, що передала хабар для нього через помічницю Полякова.

Нагадаємо, Полякову та Розенблату інкриміновано хабарництво в обмін на просування законопроекту про умови видобутку бурштину в інтересах компанії "Фуджейра" з ОАЕ.

Детективи НАБУ затримали охоронця народного депутата Розенблата під час отримання хабара у розмірі 200 тисяч доларів нібито за вирішення питання з ліцензування видобутку бурштину.

Водночас, сам Розенблат заперечує факт отримання хабара.

"Хочу сам зрозуміти, що відбувається. Все відбувалося за моєю спиною. Звинувачують у тому, що мій охоронець отримав 200 тисяч доларів. Йому всунули якусь сумку і сказали, що це передається мені. Потім було НАБУ", - заявив він, додавши, що вважає затримання давно спланованою провокацією.

Згодом також стало відомо, що передані охоронцю народного депутата фракціїї БПП Борислава Розенблата 200 тисяч доларів, призначалися ще одному депутату Верховної Ради.