Слова Франка, Шевченка та Лесі Українки – летальна зброя для перемоги над РФ, – Мосійчук

Нардеп заявив, що слова українських письменників і поетів – та сама летальна зброя, яка допоможе перемогти Росію на Донбасі

Народний депутат Ігор Мосійчук заявив, що слова Івана Франка, Тараса Шевченка і Лесі Українки є "летальною зброєю", яка допоможе перемогти Росію.

Мосійчук розповів, що в Тернополі взяв участь у святкуванні річниці дня народження Івана Франка.

"У виступі я між іншим наголосив, що слово Франка поруч з словами Шевченка та Лесі Українки і є тією летальною зброєю яка обов'язково допоможе нам українцям перемогти московську орду!", – заявив депутат.

Нагадаємо, спеціальний представник Державного департаменту США по Україні Курт Волкер підтвердив розгляд передачі летальної зброї Україні.

Надання летальної зброї Україні може стати "смертельною помилкою" США, пише американський експерт Майкл Кофман у статті для New York Times, опублікованій у п’ятницю, 25 серпня.