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Словаччина передала гуманітарну допомогу Донбасу

Чотири лікарні в Луганській і Донецькій областях отримали 10,5 тонн вантажу, загальною вартістю 47 тис. євро.
На Донбас надійшла чергова гуманітарна допомога зі Словаччини.
Словаччина передала гуманітарну допомогу Донбасу Фото: REPORT.IF.UA

"Представники країн Європейського союзу передали 10,5 тонн вантажу, загальною вартістю 47 тис. євро для чотирьох установ охорони здоров'я в Луганській і Донецькій областях", - повідомила прес-служба Луганської ОДА.

Відзначається, що вантаж, що надійшов в Луганську обласну дитячу лікарню, містить багато важливого для діяльності установи охорони здоров'я спеціалізованого медичного обладнання: від скальпелів і затискачів до операційних столів.

Нагадаємо, через "Новотроїцьке" на тимчасово окуповану територію приїхали 11 вантажних автомобілів з гуманітарним вантажем від ООН.
 

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16 10 2017 16:57
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