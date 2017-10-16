НОВИНИНа Донбас надійшла чергова гуманітарна допомога зі Словаччини.
Нагадаємо, через "Новотроїцьке" на тимчасово окуповану територію приїхали 11 вантажних автомобілів з гуманітарним вантажем від ООН.
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Словаччина передала гуманітарну допомогу Донбасу
Чотири лікарні в Луганській і Донецькій областях отримали 10,5 тонн вантажу, загальною вартістю 47 тис. євро.
Фото: REPORT.IF.UA
"Представники країн Європейського союзу передали 10,5 тонн вантажу, загальною вартістю 47 тис. євро для чотирьох установ охорони здоров'я в Луганській і Донецькій областях", - повідомила прес-служба Луганської ОДА.
Відзначається, що вантаж, що надійшов в Луганську обласну дитячу лікарню, містить багато важливого для діяльності установи охорони здоров'я спеціалізованого медичного обладнання: від скальпелів і затискачів до операційних столів.
Нагадаємо, через "Новотроїцьке" на тимчасово окуповану територію приїхали 11 вантажних автомобілів з гуманітарним вантажем від ООН.
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16 10 2017 16:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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