Словаччина передала гуманітарну допомогу Донбасу

Чотири лікарні в Луганській і Донецькій областях отримали 10,5 тонн вантажу, загальною вартістю 47 тис. євро.

На Донбас надійшла чергова гуманітарна допомога зі Словаччини.

"Представники країн Європейського союзу передали 10,5 тонн вантажу, загальною вартістю 47 тис. євро для чотирьох установ охорони здоров'я в Луганській і Донецькій областях", - повідомила прес-служба Луганської ОДА.

Відзначається, що вантаж, що надійшов в Луганську обласну дитячу лікарню, містить багато важливого для діяльності установи охорони здоров'я спеціалізованого медичного обладнання: від скальпелів і затискачів до операційних столів.

Нагадаємо, через "Новотроїцьке" на тимчасово окуповану територію приїхали 11 вантажних автомобілів з гуманітарним вантажем від ООН.

