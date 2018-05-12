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Словаччина видворила російського дипломата за шпигунство

Російський дипломат залишив територію Словаччини через 48 годин після оголошення персоною нон грата
Словаччина видворила з країни співробітника російського посольства, звинуваченого у шпигунстві.
Словаччина видворила російського дипломата за шпигунство Фото: з вільних джерел

Словаччина вирішила піти на цей крок, отримавши відповідну інформацію від військової розвідки.

"22 листопада дипломата посольства Російської Федерації у Словаччині було оголошено персоною нон грата" - заявив прем'єр Словаччини Петер Пелегріні, повідомляє видання Aktuality.

За його словами, росіяни чинили дії, спрямовані протии Словаччини і НАТО і такі, що суперечать Віденській конвенції про дипломатичні зносини.

Повідомляється, що російський дипломат залишив територію Словаччини через 48 годин після оголошення персоною нон грата.

Нагадаємо, що в Австрії затримали екс-полковника Збройних сил країни за підозрою в роботі на російську розвідку   з кінця 1990 років.

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05 12 2018 13:35
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