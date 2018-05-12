ПОЛІТИКА НОВИНИСловаччина видворила з країни співробітника російського посольства, звинуваченого у шпигунстві.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Словаччина видворила російського дипломата за шпигунство
Російський дипломат залишив територію Словаччини через 48 годин після оголошення персоною нон грата
Фото: з вільних джерел
Словаччина вирішила піти на цей крок, отримавши відповідну інформацію від військової розвідки.
"22 листопада дипломата посольства Російської Федерації у Словаччині було оголошено персоною нон грата" - заявив прем'єр Словаччини Петер Пелегріні, повідомляє видання Aktuality.
За його словами, росіяни чинили дії, спрямовані протии Словаччини і НАТО і такі, що суперечать Віденській конвенції про дипломатичні зносини.
Повідомляється, що російський дипломат залишив територію Словаччини через 48 годин після оголошення персоною нон грата.
Нагадаємо, що в Австрії затримали екс-полковника Збройних сил країни за підозрою в роботі на російську розвідку з кінця 1990 років.
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