Словацька поліція затримала першого підозрюваного у вбивстві журналіста

Глава словацької поліції заявив, що наразі неясно, чи пов'язана ця інформація безпосередньо із вбивством

Поліція Словаччини вже затримала одну особу у зв'язку з убивством журналіста Яна Куцяк і його дівчини.

За словами глави словацької поліції Тібора Гашпара, у поліції є гарячий слід у справі про вбивство Куцяка, передає Aktuality.sk.

"У нічні години навколо села Велька Мача правоохоронні органи проводили заходи із забезпечення безпеки", - сказав Гашпар. Тоді робота співробітників поліції була пов'язана з інформацією щодо іншого злочину.

Поліції володіє інформацією про те, що нібито у п'ятницю дві особи, які вже давно підозрюються у вчиненні злочинів, пов'язаних із наркотиками, говорили про те, що необхідно взяти зброю та їхати в село Велька Мача. Як відомо, саме у цьому населеному пункті було вбито журналіста та його дівчину.

Як повідомляє domov.sme.sk, глава словацької поліції заявив, що наразі неясно, чи пов'язана ця інформація безпосередньо із вбивством, однак поліція йде по цьому слід та має підтвердити нову версію. Він також підтвердив про затримання однієї особи у зв'язку з цим.