Слухання у справі Єфремова перенесли на десяте січня

Єфремов та адвокати не з'явилися на слухання

Слухання у справі колишнього голови фракції Партії регіонів у Верховній Раді VII скликання Олександра Єфремова, якого обвинувачують у державній зраді і в сприянні діяльності так званої "ЛНР", перенесено на 10 січня.

Засідання, яке мало відбутися сьогодні, 6 січня, об 11.00 в Апеляційному суді Сєверодонецька, перенесли через неявку адвокатів підсудного і його самого.

Судитиме Єфремова суд у складі трьох суддів, інформує Укрінформ.

Відзначимо, що 29 грудня прес-служба Генпрокуратури оприлюднила інформацію про складення повідомлень про підозри найближчим поплічникам Єфремова: голові Луганської обласної ради Валерію Голенку, міському голові Луганська Сергієві Кравченку та їхнім першим заступникам, а також колишньому нардепу Сергію Горохову.

Нагадаємо, що 1 серпня, Печерський районний суд Києва заарештував Олександра Єфремова на два місяці. Термін утримання під вартою закінчувався 28 вересня 2016 року.

Єфремова затримали за підозрою у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України 30 липня в аеропорту Києва. Крім посягання на територіальну цілісність і недоторканність країни, Єфремову ставиться пряма підтримка злочинної організації "ЛНР", а також незаконне заволодіння майном "Луганськвугілля".

Термін попереднього тримання під вартою Єфремова спливав о 0:00 25 листопада.

В знак протесту проти того, що суддя Володимир Карабань не задовольняв клопотання адвокатів, Єфремов відмовився від своїх адвокатів.

Окрім того, 3 січня Єфремову і його адвокатам вручили обвинувальний акт у справі, де йому інкримінується посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та ряд інших злочинів.

Згодом Апеляційний суд Києва переніс розгляд апеляції на продовження арешту екс-голови фракції "Партії регіонів" Олександра Єфремова на 17 січня.