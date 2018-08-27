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СММ ОБСЄ на Донбасі не потребує захисту миротворців ООН, – постпред України

В ОБСЄ не розглядаються питання щодо мандата миротворчої місії ООН, її складу або кількості
За словами постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Ігора Прокопчука, в ОБСЄ підтвердили: спостерігачі Спеціальної моніторингової місії на Донбасі не потребують захисту миротворців ООН.
СММ ОБСЄ на Донбасі не потребує захисту миротворців ООН, – постпред України Фото: afp.com

"В ОБСЄ є чіткий погляд на те, що СММ не вимагає контингенту ООН для захисту", – сказав Прокопчук під час прес-клубу XIII наради керівників закордонних дипломатичних установ України в понеділок, 27 серпня, у Києві, пише "Інтерфакс-Україна".

Постпред України при міжнародних організаціях також додав, що після узгодження та затвердження положень резолюції, яка передбачає створення миротворчої місії ООН на Донбасі, ОБСЄ готова приєднатися в міру необхідності до питання імплементації положень.

Український дипломат також зазначив, що в рамках ОБСЄ не розглядаються питання щодо мандата миротворчої місії ООН, її складу або кількості.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко заявив про необхідність введення миротворчої місії ООН на Донбас.

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27 08 2018 16:14
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