СММ ОБСЄ на Донбасі не потребує захисту миротворців ООН, – постпред України
"В ОБСЄ є чіткий погляд на те, що СММ не вимагає контингенту ООН для захисту", – сказав Прокопчук під час прес-клубу XIII наради керівників закордонних дипломатичних установ України в понеділок, 27 серпня, у Києві, пише "Інтерфакс-Україна".
Постпред України при міжнародних організаціях також додав, що після узгодження та затвердження положень резолюції, яка передбачає створення миротворчої місії ООН на Донбасі, ОБСЄ готова приєднатися в міру необхідності до питання імплементації положень.
Український дипломат також зазначив, що в рамках ОБСЄ не розглядаються питання щодо мандата миротворчої місії ООН, її складу або кількості.
Нагадаємо, президент України Петро Порошенко заявив про необхідність введення миротворчої місії ООН на Донбас.
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