Соратники екс-міністра Клименка активно свідчать проти нього, - Матіос

Матіос повідомив, що він задоволений масштабною спецоперацією проти підпільної бізнес-імперії Клименка

Партнери колишнього голови ліквідованого Міністерства доходів і зборів Олександра Клименка активно свідчать проти нього й ідуть на співпрацю зі слідством.

"Ще вчора вони тусувалися в "Гулівері" (ТРЦ "Гулівер" у Києві, де Клименку належали повністю три поверхи - ред.) і були партнерами з Клименком, а нині, після обшуків у квартирах "господаря", вже надвечір вони ж (через страх чи совість?), рядками свідчень у протоколах, пішли на співпрацю зі слідством", - написав заступник генерального прокурора - головний військовий прокурор Анатолій Матіос повідомив у Facebook.

Матіос повідомив, що він задоволений масштабною спецоперацією проти підпільної бізнес-імперії Клименка, створеної ним на основі компанії Юнісон.

"Це добре. День минув недаремно. Кінокартину знімала не "Юнісон сінема", а фахівець експертної установи (раніше називався прокурор-криміналіст). Тепер це чорно-біле кіно між волею і кайданками", - наголосив він.

Нагадаємо, що головна військова прокуратура разом із Національною поліцією проводить 183 обшуки в приміщеннях, які належать екс-міністру з доходів і зборів Олександру Клименку.

Згодом в офісному центрі "Гулівер" заблокували майно Клименка на суму 12 млрд доларів.