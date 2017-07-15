Соратники екс-міністра Клименка активно свідчать проти нього, - Матіос
"Ще вчора вони тусувалися в "Гулівері" (ТРЦ "Гулівер" у Києві, де Клименку належали повністю три поверхи - ред.) і були партнерами з Клименком, а нині, після обшуків у квартирах "господаря", вже надвечір вони ж (через страх чи совість?), рядками свідчень у протоколах, пішли на співпрацю зі слідством", - написав заступник генерального прокурора - головний військовий прокурор Анатолій Матіос повідомив у Facebook.
Матіос повідомив, що він задоволений масштабною спецоперацією проти підпільної бізнес-імперії Клименка, створеної ним на основі компанії Юнісон.
"Це добре. День минув недаремно. Кінокартину знімала не "Юнісон сінема", а фахівець експертної установи (раніше називався прокурор-криміналіст). Тепер це чорно-біле кіно між волею і кайданками", - наголосив він.
Нагадаємо, що головна військова прокуратура разом із Національною поліцією проводить 183 обшуки в приміщеннях, які належать екс-міністру з доходів і зборів Олександру Клименку.
Згодом в офісному центрі "Гулівер" заблокували майно Клименка на суму 12 млрд доларів.
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