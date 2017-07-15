Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Соратники екс-міністра Клименка активно свідчать проти нього, - Матіос

Матіос повідомив, що він задоволений масштабною спецоперацією проти підпільної бізнес-імперії Клименка
Партнери колишнього голови ліквідованого Міністерства доходів і зборів Олександра Клименка активно свідчать проти нього й ідуть на співпрацю зі слідством.
Соратники екс-міністра Клименка активно свідчать проти нього, - Матіос Олександр Клименко. Фото: sta.gov.ua

"Ще вчора вони тусувалися в "Гулівері" (ТРЦ "Гулівер" у Києві, де Клименку належали повністю три поверхи - ред.) і були партнерами з Клименком, а нині, після обшуків у квартирах "господаря", вже надвечір вони ж (через страх чи совість?), рядками свідчень у протоколах, пішли на співпрацю зі слідством", - написав заступник генерального прокурора - головний військовий прокурор Анатолій Матіос повідомив у Facebook.

Матіос повідомив, що він задоволений масштабною спецоперацією проти підпільної бізнес-імперії Клименка, створеної ним на основі компанії Юнісон.

"Це добре. День минув недаремно. Кінокартину знімала не "Юнісон сінема", а фахівець експертної установи (раніше називався прокурор-криміналіст). Тепер це чорно-біле кіно між волею і кайданками", - наголосив він.

Нагадаємо, що головна військова прокуратура разом із Національною поліцією проводить 183 обшуки в приміщеннях, які належать екс-міністру з доходів і зборів Олександру Клименку.

Згодом в офісному центрі "Гулівер" заблокували майно Клименка на суму 12 млрд доларів.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

15 07 2017 10:23
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Прифронтовий Маріуполь: хто проти повернення футбольного свята на Донеччину?

Прифронтовий Маріуполь: хто проти повернення футбольного свята на Донеччину?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.