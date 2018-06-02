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Соратники Януковича отримали прибуток від проведення Євробачення в Києві, - ВВС

У 2017 році український суд встановив, що сама будівля "Паркового", де проводили деякі заходи стосовно конкурсу, фінансувалася коштами, викраденими з бюджету держави
Британська компанія допомогла оточенню екс-президента України Віктора Януковича отримати прибуток від минулорічного пісенного конкурсу "Євробачення", який відбувся у Києві.
Соратники Януковича отримали прибуток від проведення Євробачення в Києві, - ВВС Фото: eurovision.korrespondent.net

Виставковий центр у Києві, якому платили за проведення деяких заходів "Євробачення", належить компанії, зареєстрованій в Хертфордширі (графство в Англії), повідомляє ВВС Україна.

"Через компанії, зареєстровані за тією ж самою адресою у місті Поттерс Бар, вивели щонайменше 1,2 мільярда фунтів стерлінгів (понад 45 млрд грн)", - йдеться у розслідуванні видання.

Нагадаємо, місцем проведення офіційних вечірок Євробачення-2017 був конгресно-виставковий центр "Парковий" у центрі Києва.

"Згідно з документами, з якими ознайомилася програма File on 4 (BBC Radio 4), український державний мовник платив власникам "Паркового" за проведення деяких заходів. Частина прибутку, імовірно, опинилася в кишенях людей, які тісно пов'язані з режимом колишнього президента Віктора Януковича, який чотири роки тому втік з України в Росію після протестів на Майдані", - йдеться у публікації.

Видання зазначає, що у 2017 році український суд встановив, що сама будівля "Паркового" фінансувалася коштами, викраденими з бюджету держави.

За даними генпрокурора України Юрія Луценка, під час перебування на посаді екс-президент Янукович та його оточення викрали в держави від 30 до 40 млрд доларів, що еквівалентно п'ятій або шостій частині річного бюджету.

Зазначимо, Державна аудиторська служба провела ревізію ВАТ "Національна громадська телерадіокомпанія України" і знайшла незаконні витрати і недоотримані кошти на суму в 8,6 мільйона гривень. Закупівлі на загальну суму в 468,7 мільйонів гривень проводилися з порушеннями.

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