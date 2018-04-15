Сотні тисяч каталонців вийшли на вулиці з вимогою звільнити арештованих політиків

Сотні тисяч людей в Барселоні в неділю, 15 квітня, вийшли на вулиці на підтримку дев'яти заарештованих лідерів руху за незалежність Каталонії.

Учасники маршу вимагали "свободи для політв'язнів", пише DW.

Іспанські органи юстиції звинувачують каталонських політиків у підбурюванні до заколоту. Ув'язненим загрожують тюремні терміни до 25 років кожному.

Учасники акції зібралися на одній із центральних вулиць Барселони. Багато-хто з мітингарів ніс плакати. Більшість учасників ходи були вдягнені в жовтий верхній одяг, демонструючи таким чином свою солідарність з ув'язненими лідерами каталонського руху за незалежність.

Поліція Барселони повідомила, що в акціях взяли участь до 350 тис. осіб з усієї Каталонії.

Протести були організовані заснованою в березні платформою "На захист каталонських інституцій". Свою підтримку заходу висловили дві найбільші іспанські профспілки – CCOO і UGT. В одному з маніфестів організатори засудили той факт, що суперечка про незалежність Каталонії почала вирішуватися "юридичними методами", а також зажадали "демократичного вирішення конфлікту".

Нагадаємо, Каталонського політика Жорді Санчеса, який вже майже півроку перебуває під арештом, вдруге висунули кандидатом на посаду керівника адміністрації Каталонії.