Сотні тисяч каталонців вийшли на вулиці з вимогою звільнити арештованих політиків
Учасники маршу вимагали "свободи для політв'язнів", пише DW.
Іспанські органи юстиції звинувачують каталонських політиків у підбурюванні до заколоту. Ув'язненим загрожують тюремні терміни до 25 років кожному.
Учасники акції зібралися на одній із центральних вулиць Барселони. Багато-хто з мітингарів ніс плакати. Більшість учасників ходи були вдягнені в жовтий верхній одяг, демонструючи таким чином свою солідарність з ув'язненими лідерами каталонського руху за незалежність.
Поліція Барселони повідомила, що в акціях взяли участь до 350 тис. осіб з усієї Каталонії.
Протести були організовані заснованою в березні платформою "На захист каталонських інституцій". Свою підтримку заходу висловили дві найбільші іспанські профспілки – CCOO і UGT. В одному з маніфестів організатори засудили той факт, що суперечка про незалежність Каталонії почала вирішуватися "юридичними методами", а також зажадали "демократичного вирішення конфлікту".
Нагадаємо, Каталонського політика Жорді Санчеса, який вже майже півроку перебуває під арештом, вдруге висунули кандидатом на посаду керівника адміністрації Каталонії.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Гуманітарна катастрофа у Сирії: "Вони б'ють по ринках, лікарнях, школах і мечетях", - ФОТО
- ФОТО У Німеччині тисячі курдів мітингують проти турецької агресії в Сирії, - ФОТО
- ФОТО Прихильники Саакашвілі будують барикади і розбирають бруківку, - ФОТО
- Що ми дізналися з історії про Facebook та Cambridge Analytica?Або чому іноді варто поговорити про політику за партією шахів?
- Кандидат от района Солнцево. Что связывает Трампа с российскими ОПГДональд Трамп, в отношении которого продолжается расследование о сговоре с Кремлем, пытался выйти на российский рынок через Солнцевскую преступную группировку, а его контакты с российской организованной преступностью намного шире, чем предполагалось ранее