Спілка угорців Закарпаття заперечує досягнення домовленості щодо освітнього закону

Угорська меншина Закарпаття заперечує досягнення домовленостей з міністром освіти Лілією Гриневич щодо закону Про освіту.

Про це свідчить заява Товариства угорської культури Закарпаття (КМКС) та Демократичної спілки угорців України (УМДС), яка є у розпорядженні Mukachevo.net.

Нагадаємо, 29 березня заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль повідомила, що з угорською громадою на Закарпатті було досягнуто взаєморозуміння щодо мови навчання у школах.

Раніше Європейська комісія "За демократію через право", більше відома як Венеціанська комісія, опублікувала рішення щодо мовних положень закону України "Про освіту".

Документ містить низку рекомендації для України, але водночас – вважає, що права угорськомовної меншини та інших меншин країн-членів ЄС можуть бути дотримані без внесення змін до сьомої статті закону, тобто тієї, якою встановлюється мова навчання.