Співробітника НАБУ зловили на хабарі у $150 тиc, - ГПУ

Співробітника НАБУ та його спільника затримали за отримання хабара у розмірі 150 тисяч доларів.

Правоохоронець вимагав 300 тисяч доларів від власниці торговельної марки та мережі магазинів на Сумщині за припинення стосовно неї кримінального переслідування та закриття кримінального провадження, повідомляє прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган у Facebook.

"У подальшому на прохання підприємниці в одному з київських ресторанів правоохоронець погодився зменшити вдвічі суму неправомірної вигоди. На отриманні цієї суми – 150 тисяч доларів – співробітник НАБУ та його спільник і були сьогодні затримані працівниками прокуратури Сумщини та СБУ", - написала Сарган.

У свою чергу НАБУ заперечує затримання свого співробітника за підозрою у вимаганні, повідомило джерело у відомстві, інформують "Українські новини".

"Жодного чинного співробітника НАБУ не затримано за фактом вимагання неправомірної вигоди", - повідомило джерело, зазначивши, що підозрюваного у вимаганні звільнено з НАБУ в лютому.

Нагадаємо, що працівник НАБУ Олексій Довгий, перебуваючи за кермом у нетверезому стані, збив на Подолі пам’ятник і в'їхав у мікроавтобус.