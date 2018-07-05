Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Співробітники ДФС у Києві виявили факти фальсифікації клінічних досліджень ліків

Розпочато кримінальне провадження за фактом порушення встановленого порядку доклінічного вивчення клінічних випробувань і держреєстрації лікарських засобів
Співробітники податкової міліції головного управління Державної фіскальної служби (ДФС) у Києві виявили факти фальсифікації клінічних досліджень лікарських засобів протягом 2016-2018 років.
Співробітники ДФС у Києві виявили факти фальсифікації клінічних досліджень ліків Фото: Fotolia

Встановлено, що протягом 2016-2018 років посадові особи держпідприємства, що здійснює державну реєстрацію ліків в Україні, створювали фіктивні підприємства, реквізити яких використовувалися при заповненні протоколів клінічних досліджень, які становили основу реєстраційних досьє, на базі яких і здійснювалася державна реєстрація лікарських засобів, повідомляє у Facebook заступник голови ДФС Сергій Білан.

"При цьому на банківські рахунки фіктивних фірм надходили грошові кошти іноземних компаній - виробників ліків, які потім переводилися в готівку і привласнювалися", - повідомив Білан.

Він також поінформував, що розпочато кримінальне провадження за фактом порушення встановленого порядку доклінічного вивчення клінічних випробувань і держреєстрації лікарських засобів.

Уповноваженим державним органом у сфері доклінічного вивчення, клінічних досліджень і державної реєстрації лікарських засобів є держпідприємство "Державний експертний центр Міністерства охорона здоров'я України".

Нагадаємо, що Військова прокуратура спільно зі слідчими Служби безпеки викрила у хабарництві начальника відділу аудиту однієї з податкових інспекцій Головного управління ДФС в Запорізькій області.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

07 05 2018 21:32
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
"Згадати молодість": Україна поверне на фронт зенітні ракетні комплекси "Куб" і "Тор"

"Згадати молодість": Україна поверне на фронт зенітні ракетні комплекси "Куб" і "Тор"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.