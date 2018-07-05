Співробітники ДФС у Києві виявили факти фальсифікації клінічних досліджень ліків

Розпочато кримінальне провадження за фактом порушення встановленого порядку доклінічного вивчення клінічних випробувань і держреєстрації лікарських засобів

Співробітники податкової міліції головного управління Державної фіскальної служби (ДФС) у Києві виявили факти фальсифікації клінічних досліджень лікарських засобів протягом 2016-2018 років.

Встановлено, що протягом 2016-2018 років посадові особи держпідприємства, що здійснює державну реєстрацію ліків в Україні, створювали фіктивні підприємства, реквізити яких використовувалися при заповненні протоколів клінічних досліджень, які становили основу реєстраційних досьє, на базі яких і здійснювалася державна реєстрація лікарських засобів, повідомляє у Facebook заступник голови ДФС Сергій Білан.

"При цьому на банківські рахунки фіктивних фірм надходили грошові кошти іноземних компаній - виробників ліків, які потім переводилися в готівку і привласнювалися", - повідомив Білан.

Він також поінформував, що розпочато кримінальне провадження за фактом порушення встановленого порядку доклінічного вивчення клінічних випробувань і держреєстрації лікарських засобів.

Уповноваженим державним органом у сфері доклінічного вивчення, клінічних досліджень і державної реєстрації лікарських засобів є держпідприємство "Державний експертний центр Міністерства охорона здоров'я України".

Нагадаємо, що Військова прокуратура спільно зі слідчими Служби безпеки викрила у хабарництві начальника відділу аудиту однієї з податкових інспекцій Головного управління ДФС в Запорізькій області.