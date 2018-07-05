Співробітники ДФС у Києві виявили факти фальсифікації клінічних досліджень ліків
Встановлено, що протягом 2016-2018 років посадові особи держпідприємства, що здійснює державну реєстрацію ліків в Україні, створювали фіктивні підприємства, реквізити яких використовувалися при заповненні протоколів клінічних досліджень, які становили основу реєстраційних досьє, на базі яких і здійснювалася державна реєстрація лікарських засобів, повідомляє у Facebook заступник голови ДФС Сергій Білан.
"При цьому на банківські рахунки фіктивних фірм надходили грошові кошти іноземних компаній - виробників ліків, які потім переводилися в готівку і привласнювалися", - повідомив Білан.
Він також поінформував, що розпочато кримінальне провадження за фактом порушення встановленого порядку доклінічного вивчення клінічних випробувань і держреєстрації лікарських засобів.
Уповноваженим державним органом у сфері доклінічного вивчення, клінічних досліджень і державної реєстрації лікарських засобів є держпідприємство "Державний експертний центр Міністерства охорона здоров'я України".
Нагадаємо, що Військова прокуратура спільно зі слідчими Служби безпеки викрила у хабарництві начальника відділу аудиту однієї з податкових інспекцій Головного управління ДФС в Запорізькій області.
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