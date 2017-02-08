Співробітницю міграційної служби на Львівщині засудили на три роки в'язниці за хабар
Жінку засуджено за ч.3 ст.369-2 Кримінального кодексу (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаний з вимаганням такої вигоди).
У квітні минулого року жінка вимагала хабар у чоловіка, який звернувся до відділу міграційної служби для отримання терміново паспортів громадян України для себе, дочки і ще чотирьох осіб.
"Наступного дня громадянка отримала від вказаної особи 9 тис. гривень, з яких 4 тис. гривень - для оплати офіційних платежів, а 5 тис. - як неправомірну вигоду. Обвинуваченій призначено покарання у вигляді трьох років позбавлення волі з конфіскацією майна", - повідомляють на сайті місцевої прокуратури.
Нагадаємо, колишньому керівнику управління Держгеокадстру у Черкаській області повідомили про підозру в отриманні хабара за вплив на його колишніх співробітників; а керівнику фермерського господарства та депутати ради - у наданні хабара за спробу впливу.
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