Співробітницю міграційної служби на Львівщині засудили на три роки в'язниці за хабар

Галицький районний суд Львова засудив до трьох років в'язниці головного спеціаліста одного з райвідділів Державної міграційної служби у Львівській області за зловживання впливом.

Жінку засуджено за ч.3 ст.369-2 Кримінального кодексу (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаний з вимаганням такої вигоди).

У квітні минулого року жінка вимагала хабар у чоловіка, який звернувся до відділу міграційної служби для отримання терміново паспортів громадян України для себе, дочки і ще чотирьох осіб.

"Наступного дня громадянка отримала від вказаної особи 9 тис. гривень, з яких 4 тис. гривень - для оплати офіційних платежів, а 5 тис. - як неправомірну вигоду. Обвинуваченій призначено покарання у вигляді трьох років позбавлення волі з конфіскацією майна", - повідомляють на сайті місцевої прокуратури.

Нагадаємо, колишньому керівнику управління Держгеокадстру у Черкаській області повідомили про підозру в отриманні хабара за вплив на його колишніх співробітників; а керівнику фермерського господарства та депутати ради - у наданні хабара за спробу впливу.