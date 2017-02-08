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Співробітницю міграційної служби на Львівщині засудили на три роки в'язниці за хабар

Жінка отримала п'ять тис. гривень за термінове оформлення паспортів
Галицький районний суд Львова засудив до трьох років в'язниці головного спеціаліста одного з райвідділів Державної міграційної служби у Львівській області за зловживання впливом.
Співробітницю міграційної служби на Львівщині засудили на три роки в Фото: з вільних джерел

Жінку засуджено за ч.3 ст.369-2 Кримінального кодексу (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаний з вимаганням такої вигоди).

У квітні минулого року жінка вимагала хабар у чоловіка, який звернувся до відділу міграційної служби для отримання терміново паспортів громадян України для себе, дочки і ще чотирьох осіб.

"Наступного дня громадянка отримала від вказаної особи 9 тис. гривень, з яких 4 тис. гривень - для оплати офіційних платежів, а 5 тис. - як неправомірну вигоду. Обвинуваченій призначено покарання у вигляді трьох років позбавлення волі з конфіскацією майна", - повідомляють на сайті місцевої прокуратури.

Нагадаємо, колишньому керівнику управління Держгеокадстру у Черкаській області повідомили про підозру в отриманні хабара за вплив на його колишніх співробітників; а керівнику фермерського господарства та депутати ради - у наданні хабара за спробу впливу.

 
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02 08 2017 14:26
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