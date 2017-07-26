Справа Клименка: правоохоронці арештували майна на 90 млн грн

У справі щодо злочинної організації податківців часів міністра доходів і зборів Олександра Клименка вже було арештовано майна на 90 млн грн.

У відомстві розповіли, що під час розслідування цієї справи військові прокуратури вже взяли участь у розгляді 258 клопотань в судах щодо заходів забезпечення кримінального провадження. Зокрема, найбільше з них, а саме 163, стосувалася накладення арешту на майно підозрюваних.

"Усі клопотання задоволено. На даний час арештовано рухомого і нерухомого майна на 900 млн грн", - повідомляє прес-центр Генеральної прокуратури України.

Також зазначається, що загальна сума визначених судами застав склала понад 472,1 мільйона гривень, з яких вже сплатили 59,1 мільйонів. Наразі під вартою залишається 9 осіб.

Нагадаємо, що головна військова прокуратура разом із Національною поліцією проводить 183 обшуки в приміщеннях, які належать екс-міністру з доходів і зборів Олександру Клименку.

Згодом в офісному центрі "Гулівер" заблокували майно Клименка на суму 12 млрд доларів.