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Справа Клименка: правоохоронці арештували майна на 90 млн грн

Наразі під вартою залишається 9 осіб
У справі щодо злочинної організації податківців часів міністра доходів і зборів Олександра Клименка вже було арештовано майна на 90 млн грн.
Справа Клименка: правоохоронці арештували майна на 90 млн грн Фото: sbu.gov.ua

У відомстві розповіли, що під час розслідування цієї справи військові прокуратури вже взяли участь у розгляді 258 клопотань в судах щодо заходів забезпечення кримінального провадження. Зокрема, найбільше з них, а саме 163, стосувалася накладення арешту на майно підозрюваних.

"Усі клопотання задоволено. На даний час арештовано рухомого і нерухомого майна на 900 млн грн", - повідомляє прес-центр Генеральної прокуратури України.

Також зазначається, що загальна сума визначених судами застав склала понад 472,1 мільйона гривень, з яких вже сплатили 59,1 мільйонів. Наразі під вартою залишається 9 осіб.

Нагадаємо, що головна військова прокуратура разом із Національною поліцією проводить 183 обшуки в приміщеннях, які належать екс-міністру з доходів і зборів Олександру Клименку.

Згодом в офісному центрі "Гулівер" заблокували майно Клименка на суму 12 млрд доларів.

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