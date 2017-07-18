Справу затриманого в Італії нацгвардійця продовжать розглядати у вересні

Розгляд справи заарештованого в Італії військовослужбовця Національної гвардії України Віталія Марківа продовжать у вересні.

Адвокат військового розповів, що на цей час Марків залишається під вартою, і про зміну запобіжного заходу для нього поки що не йдеться, інформує "Радіо Свобода".

Під час шестигодинного допиту в понеділок сторона захисту заявила про невинність підозрюваного і відсутність прямих доказів його причетності до факту загибелі італійського фоторепортера.

Адвокат нацгвардійця Раффаеле делла Валле вважає передчасним ставити питання про зміну запобіжного заходу для підзахисного, оскільки законодавець не бачить поки що перспектив для позитивної відповіді суду на можливе прохання відпустити Марківа під домашній арешт.

Також у понеділок після допиту підозрюваного вдруге відвідали українські консульські посадові особи. Вони кажуть, що умови його перебування задовільні: він читає, відвідує спортзал, психологічний стан - нормальний. У вівторок Віталія Марківа вперше повинні відвідати родичі.

З дипломатичних джерел "Радіо Свобода" стало відомо, що найближчим часом Віталія Марківа можуть перевести в іншу в'язницю.

Нагадаємо, поліція Італії затримала Віталія Марківа за підозрою у причетності до вбивства італійського фотокореспондента Андреа Рокеллі 2014 року у Слов'янську.

Марків є чинним заступником командира взводу в батальйоні Нацгвардії України ім. генерала Сергія Кульчицького.

Національна гвардія України занепокоєна арештом заступника командира взводу батальйону оперативного призначення ім. Кульчицького, старшого сержанта Віталія Марківа.