США анонсували нові санкції проти Ірану

У п'ятницю спливає термін прийняття рішення щодо санкцій відносно Ірану в рамках ядерної угоди 2015 року

Найближчим часом президент США Дональд Трамп введе нові санкції проти Ірану, заявив міністр фінансів США Стівен Мнучін.

"Я очікую нові санкції щодо Ірану. Ми продовжуємо вивчати їх. Я вважаю, що незабаром буде більше нових санкцій", - сказав він у четвер, 11 січня, передає Reuters.

У п'ятницю спливає термін прийняття рішення щодо санкцій відносно Ірану в рамках ядерної угоди 2015 року.

Читайте також: Теократія "на зламі": що насправді відбувається з Іраном?

Нагадаємо, що 4 січня 2018 року Міністерство фінансів США ввело санкції проти п'яти іранських компаній у зв'язку з розробкою і виробництвом балістичних ракет.

У четвер, 14 грудня, США вперше продемонстрували докази того, що Іран постачає зброю повстанцям-хуситам в Ємені, що є порушенням резолюції ООН.

Раніше президент США Дональд Трамп місяць тому, 13 жовтня, заявив про недотримання Іраном "духу" ядерної угоди. Трамп не заявив про вихід США з угоди, однак його рішення не підтверджувати Конгресу виконання Іраном своїх зобов'язань надало американським законодавцям можливість проголосувати за поновлення санкцій проти Ірану.