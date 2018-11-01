США анонсували нові санкції проти Ірану
"Я очікую нові санкції щодо Ірану. Ми продовжуємо вивчати їх. Я вважаю, що незабаром буде більше нових санкцій", - сказав він у четвер, 11 січня, передає Reuters.
У п'ятницю спливає термін прийняття рішення щодо санкцій відносно Ірану в рамках ядерної угоди 2015 року.
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Нагадаємо, що 4 січня 2018 року Міністерство фінансів США ввело санкції проти п'яти іранських компаній у зв'язку з розробкою і виробництвом балістичних ракет.
У четвер, 14 грудня, США вперше продемонстрували докази того, що Іран постачає зброю повстанцям-хуситам в Ємені, що є порушенням резолюції ООН.
Раніше президент США Дональд Трамп місяць тому, 13 жовтня, заявив про недотримання Іраном "духу" ядерної угоди. Трамп не заявив про вихід США з угоди, однак його рішення не підтверджувати Конгресу виконання Іраном своїх зобов'язань надало американським законодавцям можливість проголосувати за поновлення санкцій проти Ірану.
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