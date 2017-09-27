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США будують прототип стіни на кордоні з Мексикою

Висота пробних "стін Трампа" становитиме від 5,5 до 9 метрів
В Сан-Дієго почалось будівництво прототипів стіни на американо-мексиканському кордоні, придуманої президентом Дональдом Трампом.
США будують прототип стіни на кордоні з Мексикою Фото: A.Zepeda

Спершу планується звести вісім прототипів загородження, чотири з яких будуть зроблені з бетону, ще чотири - з альтернативних матеріалів. Висота пробних "стін Трампа" становитиме від 5,5 до 9 метрів.

"Розробка прототипів дозволяє нам задіяти всі необхідні інструменти, щоб захистити кордон", - пояснив виконуючий обов'язки заступника голови Митно-прикордонної служби США Рональд Вітіелло.

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Нагадаємо, 25 січня Трамп підписав указ про будівництво стіни на кордоні з Мексикою та посилення міграційної політики. Сполучені Штати Америки мають намір побудувати не лише міцну і високу стіну на кордоні з Мексикою, але й таку, що виглядатиме естетично. При цьому президент США продовжує наполягати, що вартість стіни сплатить Мексика. Однак уряд Мексики не має наміру виділяти кошти на будівництво стіни на кордоні з США.

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