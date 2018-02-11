США і Туреччина оголосили про взаємне скасування санкцій
США виключили зі списку Магнітського міністра внутрішніх справ Туреччини Сулеймана Сойлу і міністра юстиції Абдулхаміда Гюля, повідомляє Reuters.
Туреччина своєю чергою скасувала санкції щодо міністра юстиції США Джеффа Сешнса і міністра внутрішньої безпеки Кірстена Нільсена.
Брансон звинувачувався у Туреччині у зв'язках з рухом Фетхулли Ґюлена. Його затримали в грудні 2016 року, а в жовтні 2018 року засудили до трьох років позбавлення волі.
Нагадаємо, що 10 серпня турецька ліра знецінилася на 18% - найбільше з 2001 року через заяви президента США Дональда Трампа про подвоєння митних тарифів на турецькі сталь і алюміній.
До цього турецька ліра знецінилася на третину у цьому році на тлі побоювань більш широкого контролю Ердогана над економікою.
Президент Туреччини Реджеп попередив, що політика США може поставити під загрозу партнерство з Анкарою.
Він також закликав громадян Туреччини обмінювати долари і євро на національну валюту — турецьку ліру.
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