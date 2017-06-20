Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

США можуть розмістити війська в Україні, - Парубій

Вона виводить на новий рівень співпрацю України та США
У разі підписання безпекової угоди між Україною та США передбачається розміщення американських військових резервів на території Української держави.
США можуть розмістити війська в Україні, - Парубій Фото: Telegraf

Про це спікер Верховної Ради Андрій Парубій заявив в ефірі телеканалу ICTV, повідомляє Укрінформ.

"Вона (безпекова угода – ред.) передбачає проведення спеціальних операцій, проведення спільних науково-технічних розробок і навіть розміщення на території України військових резервів Сполучених Штатів Америки. Вона виводить на новий рівень співпрацю України та США", – сказав він.

Спікер зазначив, що практику подібних угод давно використовують у США: такі документи підписані з Японією, Австралією та Ізраїлем.

За його словами, угода надає прерогативне право на надання оборонної летальної зброї.

Нагадаємо, у ході робочого візиту до США 12-16 червня, голова ВР запропонував укласти двосторонню безпекову угоду між Україною та Сполученими Штатами Америки. Ця угода, за його словами, не заперечує членства України у НАТО, а навпаки - сприятиме пришвидшенню набуття Україною членства в Організації Північноатлантичного договору.

Також Парубій висловив думку, що адміністрація США може прийняти рішення про надання оборонної зброї Україні до кінця нинішнього року.

Нагадаємо, напередодні мультинаціональний батальйон НАТО у Латвії, який очолює Канада, офіційно розпочав свою діяльність на військовій базі поблизу міста Адажі.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

20 06 2017 06:34
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Внутрішні чвари в УДАРі призвели до відставки Міністра АПК

Внутрішні чвари в УДАРі призвели до відставки Міністра АПК

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.