США можуть розмістити війська в Україні, - Парубій
Про це спікер Верховної Ради Андрій Парубій заявив в ефірі телеканалу ICTV, повідомляє Укрінформ.
"Вона (безпекова угода – ред.) передбачає проведення спеціальних операцій, проведення спільних науково-технічних розробок і навіть розміщення на території України військових резервів Сполучених Штатів Америки. Вона виводить на новий рівень співпрацю України та США", – сказав він.
Спікер зазначив, що практику подібних угод давно використовують у США: такі документи підписані з Японією, Австралією та Ізраїлем.
За його словами, угода надає прерогативне право на надання оборонної летальної зброї.
Нагадаємо, у ході робочого візиту до США 12-16 червня, голова ВР запропонував укласти двосторонню безпекову угоду між Україною та Сполученими Штатами Америки. Ця угода, за його словами, не заперечує членства України у НАТО, а навпаки - сприятиме пришвидшенню набуття Україною членства в Організації Північноатлантичного договору.
Також Парубій висловив думку, що адміністрація США може прийняти рішення про надання оборонної зброї Україні до кінця нинішнього року.
Нагадаємо, напередодні мультинаціональний батальйон НАТО у Латвії, який очолює Канада, офіційно розпочав свою діяльність на військовій базі поблизу міста Адажі.
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