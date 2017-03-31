США розширили санкції проти Північної Кореї

США в п'ятницю, 31 березня, ввели додаткові санкції проти 11 громадян Північної Кореї і однієї північнокорейської компанії,

Про це повідомило Міністерство фінансів США.

Як передає Reuters, в санкційний список потрапили особи, які працювали агентами уряду КНДР в Росії, Китаї, В'єтнамі та на Кубі для забезпечення фінансової підтримки або допомоги у придбанні зброї для раніше санкціонованих компаній.

"Сьогоднішні санкції спрямовані на те, щоб зруйнувати мережі і методи, які уряд Північної Кореї використовує для фінансування своїх незаконних програм з розповсюдження ядерних, балістичних ракет", - сказав міністр фінансів США Стівен Мнучін.

Глава американського Мінфіну закликав партнерів і союзників вжити аналогічних заходів щодо КНДР.

Як відомо, у понеділок, 6 березня, Північна Корея здійснила запуск заборонених балістичних ракет, які пролетіли близько 1000 кілометрів і впали в море. Пізніше стало відомо, що ракет було чотири.

Попередній запуск балістичної ракети, яка, за заявою Пхеньяна, є новим типом стратегічного озброєння, здатним нести ядерні боєголовки, був здійснений 12 лютого. Як повідомило північнокорейське державне інформагентство ЦТАК, випробуваннями керував особисто північнокорейський лідер Кім Чен Ин.

Після цього президент США Дональд Трамп назвав Північну Корею "великою, великою проблемою", з якою США будуть розбиратися дуже жорстко. А Рада Безпеки (РБ) ООН одноголосно засудила ракетне випробування Пхеньяна, назвавши його "серйозним порушенням" резолюцій ООН.