США триматимуть руку на пульсі врегулювання ситуації на Донбасі і повернення Криму, - Лубківський
"Я би звернув увагу на заяву Трампа, який закликав обидві сторони домовлятися про мир. Варто відчути, що це: грізна риторика чи пошук компромісів? Не можна недооцінювати роботу російських дипломатів. Вони працюють серйозно", - зауважив Лубківський в ефірі каналу 112.ua.
На переконання дипломата повноцінно оновлений Нормандський формат запрацює із вересня, коли пройдуть вибори у Німеччині.
"США самі будуть визначати свою участь форматі врегулювання. Але їхня присутність у переговорах може бути першим дипломатичним успіхом США в питаннях врегулювання ситуації на Донбасі", - підкреслив координатор руху "Справедливість".
Він висловив сподівання, що анонсована зустріч президентів США і України таки відбудеться найближчим часом.
Нагадаємо, що раніше президент США Дональд Трамп провів зустріч з главою МЗС України Павлом Клімкіним. Міністр повідомив, що попросив США приєднатися до "нормандського формату" переговорів по Донбасу.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- ВІДЕО Савченко впевнена, що економічні санкції з РФ треба знімати поетапно, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану