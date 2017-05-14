США триматимуть руку на пульсі врегулювання ситуації на Донбасі і повернення Криму, - Лубківський

Водночас, коментуючи протокольну зустріч президента США Дональда Трампа і міністра закордонних справ Павла Клімкіна, він зостеріг українських дипломатів від недооцінювання дипломатії країни-агресора

Координатор руху "Справедливіть", посол Маркіян Лубківський наголосив, Сполучені Штати триматимуть руку на пульсі врегулювання ситуації на Донбасі і повернення Криму.

"Я би звернув увагу на заяву Трампа, який закликав обидві сторони домовлятися про мир. Варто відчути, що це: грізна риторика чи пошук компромісів? Не можна недооцінювати роботу російських дипломатів. Вони працюють серйозно", - зауважив Лубківський в ефірі каналу 112.ua.

На переконання дипломата повноцінно оновлений Нормандський формат запрацює із вересня, коли пройдуть вибори у Німеччині.

"США самі будуть визначати свою участь форматі врегулювання. Але їхня присутність у переговорах може бути першим дипломатичним успіхом США в питаннях врегулювання ситуації на Донбасі", - підкреслив координатор руху "Справедливість".

Він висловив сподівання, що анонсована зустріч президентів США і України таки відбудеться найближчим часом.

Нагадаємо, що раніше президент США Дональд Трамп провів зустріч з главою МЗС України Павлом Клімкіним. Міністр повідомив, що попросив США приєднатися до "нормандського формату" переговорів по Донбасу.