США закликають Україну підняти тарифи на газ і створити Антикорупційний суд
"Виконувач обов'язків держсекретаря знову запевнив у підтримці Сполученими Штатами суверенітету і територіальної цілісності України перед обличчям російської агресії. Він закликав Україну подвоїти зусилля з реформування і виконати програми МВФ, створивши по-справжньому незалежний Антикорупційний суд і піднявши газові тарифи до рівнів імпортного паритету", - сказано в повідомленні прес-служби Держдепартаменту США.
Нагадаємо, що уряд прийняв рішення, що ціни на газ для населення до 1 червня підвищуватися не будуть. МВФ цей крок розкритикував.
Підвищення цін на газ для населення до ринкового рівня і створення Антикорупційного суду - це дві головні вимоги МВФ, прогрес в яких необхідний для нового траншу в рамках чинної кредитної програми. Однак, згідно з чинною методикою визначення ціни на газ за імпортним паритетом роздрібні тарифи для населення необхідно різко підвищити - з 6,9 грн за кубометр приблизно до 10,75 грн за кубометр.
Українська влада на такий крок піти не готова, і за неофіційними даними, Кабмін запропонував МВФ інший варіант методики. Він передбачає підвищення тарифів на 2-3% в квартал. До жовтня 2019 року ціна газу повинна буде вирости за попередніми розрахунками приблизно на 16%.
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