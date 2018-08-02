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Попри вимогу МВФ, ціна на газ не зросте, - Гройсман

Разом з тим Гройсман розраховує на продовження співпраці з МВФ
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман запевняє, що цього опалювального сезону ціни на газ не підвищать попри вимоги Міжнародного валютного фонду.
Попри вимогу МВФ, ціна на газ не зросте, - Гройсман Фото: gettyimages.com

"Цього опалювального сезону ціни на газ підвищуватись не будуть. Ми дійсно зараз знаходимось в діалозі з МВФ, регулювання цінового питання є однією з вимог МВФ. Я говорю про дві речі - має бути справедливий підхід, а з іншого боку цей підхід має забезпечити соціальний захист українців", - сказав Гройсман в ефірі каналу "112 Україна".

Він додав, що розраховує на продовження співпраці з МВФ.

"Ми з 2007 по 2014 роки, Україна, отримала, якщо пам'ять не зраджує, до 50-ти мільярдів доларів боргів. І не ми з вами їх брали, але нам доводиться їх обслуговувати і повертати", - сказав Гройсман.

Нагадаємо, Україна та Міжнародний валютний фонд опрацьовують питання зміни газових тарифів для промисловості і населення країни.

Як повідомлялося, в березні 2015 року МВФ схвалив програму кредитування економіки України із впровадженням механізму розширеного фінансування (EFF) загальним обсягом $17,5 млрд терміном на чотири роки. Перший транш у $5 млрд Україна отримала в березні 2015 року, другий ($1,7 млрд) у серпні 2015 року, третій ($1 млрд) у вересні 2016 року, четвертий ($1 млрд) у квітні 2017 року.

Наразі очікується, що п'ятий і шостий транші Україна отримає впродовж нинішнього року, якщо виконає умови МВФ, серед яких - створення антикорупційного суду та запровадження ринкових цін на газ для населення.

Відзначимо, що погашення зобов'язань перед Міжнародним валютним фондом (МВФ) на поточний рік заплановано в обсязі 43,7 млрд грн, перед Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР) - 8,3 млрд грн, перед Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) - 3,8 млрд грн.


 

 

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08 02 2018 16:34
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