Попри вимогу МВФ, ціна на газ не зросте, - Гройсман

Разом з тим Гройсман розраховує на продовження співпраці з МВФ

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман запевняє, що цього опалювального сезону ціни на газ не підвищать попри вимоги Міжнародного валютного фонду.

"Цього опалювального сезону ціни на газ підвищуватись не будуть. Ми дійсно зараз знаходимось в діалозі з МВФ, регулювання цінового питання є однією з вимог МВФ. Я говорю про дві речі - має бути справедливий підхід, а з іншого боку цей підхід має забезпечити соціальний захист українців", - сказав Гройсман в ефірі каналу "112 Україна".

Він додав, що розраховує на продовження співпраці з МВФ.

"Ми з 2007 по 2014 роки, Україна, отримала, якщо пам'ять не зраджує, до 50-ти мільярдів доларів боргів. І не ми з вами їх брали, але нам доводиться їх обслуговувати і повертати", - сказав Гройсман.

Нагадаємо, Україна та Міжнародний валютний фонд опрацьовують питання зміни газових тарифів для промисловості і населення країни.

Як повідомлялося, в березні 2015 року МВФ схвалив програму кредитування економіки України із впровадженням механізму розширеного фінансування (EFF) загальним обсягом $17,5 млрд терміном на чотири роки. Перший транш у $5 млрд Україна отримала в березні 2015 року, другий ($1,7 млрд) у серпні 2015 року, третій ($1 млрд) у вересні 2016 року, четвертий ($1 млрд) у квітні 2017 року.

Наразі очікується, що п'ятий і шостий транші Україна отримає впродовж нинішнього року, якщо виконає умови МВФ, серед яких - створення антикорупційного суду та запровадження ринкових цін на газ для населення.

Відзначимо, що погашення зобов'язань перед Міжнародним валютним фондом (МВФ) на поточний рік заплановано в обсязі 43,7 млрд грн, перед Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР) - 8,3 млрд грн, перед Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) - 3,8 млрд грн.



