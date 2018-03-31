МВФ вимагає від України підвищити ціни на газ до "ринкового рівня"

Фонд дав чітко зрозуміти, що приведення цін на газ до ринкового рівня в Україні є основною умовою фінансування

Голова представництва Міжнародного валютного фонду (МВФ) в Україні Йоста Люнгман вважає, що Україна має дозволити ринку встановлювати ціни на газ.

У МВФ нагадали, що в 2016 році Україна погодилася врегулювати ціни на газ на рівні зовнішніх ринкових ставок, проте невиконання урядом рішень заморозило кредитування від Фонду після двох останніх траншів у квітні 2017 року, повідомляє Reuters.

Зазначено, що в Україні поступово закривають вікно для проведення реформ, які підтримуються МВФ, на тлі проведення в 2019 році президентських і парламентських виборів. Поточна програма Фонду також закінчується в березні 2019 року.

Наразі Кабмін визначив цінову політику ще на два місяці, про що йдеться в офіційній резолюції, опублікованій 30 березня.

Люнгман повідомив, що низькі ціни на газ для домашніх господарств є рівноцінними субсидіям, які були регресивними і найбільше допомагали великим споживачам.

"На нашу думку, важливо, щоб ціни на газ - і комунальні тарифи не виняток - визначалися ринком, згідно з реформами, які було запроваджено в 2016 році. Це серйозний прорив у процесі реформ в Україні упродовж останніх кількох років", - сказав він.

Люнгман не повідомив, як рішення держави вплинуло на надання наступного кредитного траншу, але МВФ чітко дав зрозуміти, що виконання обіцянок про приведення цін на газ до ринкового рівня є основною умовою фінансування.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів продовжив на два місяці дію спеціальних зобов'язань НАК "Нафтогаз України" на постачання населенню та підприємствам теплокомуненерго природного газу без зміни поточних цін.