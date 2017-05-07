Стаховський та Марченко покинули Вімблдон

Більше українських чоловік на лондонському турнірі немає

Відразу два українські тенісисти покинули турнір Великого шолому - Вімблдон, який відбувається в Лондоні.

Сергій Стаховський зумів тільки нав'язати боротьбу дев'ятому номеру світового рейтингу японцю Кею Нісікорі - 2:3 - 4:6, 7:6(7), 1:6, 6:7(6).

Перші два сети пройшли у впертій боротьбі - спочатку вперед вийшов Нісікорі, після чого Стаховський зрівняв рахунок. У третій партії Сергій виступив вкрай невдало і зумів взяти лише один гейм. Четвертий сет виявився вирішальним і переможним для японця, який вирвав перемогу на тай-брейку. Тенісисти провели на корті 3 години і 15 хвилин.

Інший українець - Ілля Марченко також не зміг вийти до другого кола турніру Вімблдону, програвши в п'ятисетовому протистоянні Іржі Весели - 2:3 - 1:6, 6:4, 6:4, 5:7, 1:6.