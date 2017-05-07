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Стаховський та Марченко покинули Вімблдон

Більше українських чоловік на лондонському турнірі немає
Відразу два українські тенісисти покинули турнір Великого шолому - Вімблдон, який відбувається в Лондоні.
Стаховський та Марченко покинули Вімблдон Сергій Стаховський. Фото: btu.org.ua

Сергій Стаховський зумів тільки нав'язати боротьбу дев'ятому номеру світового рейтингу японцю Кею Нісікорі - 2:3 - 4:6, 7:6(7), 1:6, 6:7(6).

Перші два сети пройшли у впертій боротьбі - спочатку вперед вийшов Нісікорі, після чого Стаховський зрівняв рахунок. У третій партії Сергій виступив вкрай невдало і зумів взяти лише один гейм. Четвертий сет виявився вирішальним і переможним для японця, який вирвав перемогу на тай-брейку. Тенісисти провели на корті 3 години і 15 хвилин.

Інший українець - Ілля Марченко також не зміг вийти до другого кола турніру Вімблдону, програвши в п'ятисетовому протистоянні Іржі Весели - 2:3 - 1:6, 6:4, 6:4, 5:7, 1:6

Відзначимо, що у вирішальній партії за рахунку 1:2 і 40:40 на своїй подачі Марченко підвернув ногу і попросив допомогу фізіотерапевта. Після повернення на корт українець не виграв жодного гейму.

Матч тривав 3 години 23 хвилини. Марченко записав на свій рахунок 5 ейсів і допустив стільки ж подвійних помилок, реалізувавши 8 з 11-ти брейк-поінтів. У Веселі 20 ейсів, 6 подвійних і 4 виграних гейму на прийомі.

Відтак, українських представників сильної статі на Вімблдоні не залишилося, адже раніше Олександр Долгополов програв фавориту змагань - Роджеру Федереру.

 

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05 07 2017 21:37
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