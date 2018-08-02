Стало відомо, що станеться с Tesla Маска в космосі

Наймовірнішим розвитком подій є зіткнення з космічними об’єктами та сміттям або радіація

Експерти назвали найбільші загрози для автомобіля Ілона Маска Tesla Roadster, який було запущено в космос в ракеті Falcon Heavy.

Про це повідомляє Live Science.

Наймовірнішим розвитком подій є зіткнення з космічними об’єктами та сміттям або радіація.

"Навіть якщо автомобіль зможе уникнути будь-яких серйозних зіткнень, то малоймовірно, що він уникне зіткнення з мікрометеоритами та іншим космічним сміттям", - сказав професор хімії Університету Індіани Вільям Керролл.

За словами Керолла, навіть якщо припустити, що ці зіткнення не повністю розірвуть автомобіль, то його доб'є радіація.

На Землі існує потужне магнітне поле і атмосфера, які в значній мірі захищають людей (і Tesla Roadster) від радіації Сонця і космічних променів. Але космічні об'єкти такого захисту не мають.

На думку Керолла, Tesla піддасться різним видам випромінювання і розпадеться на частини менше, ніж за рік.

Інший хімік, Річард Сахлебен, в цілому підтвердив всі припущення Керолла, однак висловив упевненість в тому, що навіть через багато років капсулу з автомобілем можна буде впізнати десь в космосі.

Нагадаємо, що SpaceX запустила найпотужнішу ракету у світі з власним автомобілем Tesla на борту. Ракета-носій Falcon Heavy стартувала з мису Канаверал о 22:40 за Києвом.