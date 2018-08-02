Стало відомо, що станеться с Tesla Маска в космосі
Про це повідомляє Live Science.
Наймовірнішим розвитком подій є зіткнення з космічними об’єктами та сміттям або радіація.
"Навіть якщо автомобіль зможе уникнути будь-яких серйозних зіткнень, то малоймовірно, що він уникне зіткнення з мікрометеоритами та іншим космічним сміттям", - сказав професор хімії Університету Індіани Вільям Керролл.
За словами Керолла, навіть якщо припустити, що ці зіткнення не повністю розірвуть автомобіль, то його доб'є радіація.
На Землі існує потужне магнітне поле і атмосфера, які в значній мірі захищають людей (і Tesla Roadster) від радіації Сонця і космічних променів. Але космічні об'єкти такого захисту не мають.
На думку Керолла, Tesla піддасться різним видам випромінювання і розпадеться на частини менше, ніж за рік.
Інший хімік, Річард Сахлебен, в цілому підтвердив всі припущення Керолла, однак висловив упевненість в тому, що навіть через багато років капсулу з автомобілем можна буде впізнати десь в космосі.
Нагадаємо, що SpaceX запустила найпотужнішу ракету у світі з власним автомобілем Tesla на борту. Ракета-носій Falcon Heavy стартувала з мису Канаверал о 22:40 за Києвом.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Одеський стартап презентував перший український 3D-принтер для кераміки, - ФОТО
- ВІДЕО Як Швеція досягнула утилізації 99% сміття та імпортує його з інших країн, - ІНФОГРАФІКА (відео)
- ФОТО ІТ Аrena 2017: Штучний Інтелект і Big Data - Яким Буде Наше Майбутнє?
- NASA знайшло ознаки рідкої води на Марсі
- Нами керує простий патріотичний мотив, ми – за українську мову, - вікіпедистФінансової державної підтримки Вікіпедії в Україні, на жаль, не існує