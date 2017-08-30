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Стан потерпілого в ДТП за участі сина нардепа Шуфрича стабілізується

Олексію Мельниченку зробили дві операції, нових наразі не планують
Стан постраждалого в автомобільній аварії за участю Нестора Шуфрича-молодшого Олексія Мельниченко починає стабілізуватися.
Стан потерпілого в ДТП за участі сина нардепа Шуфрича стабілізується Фото: korrespondent.net

Постраждалий Олексій Мельниченко досі перебуває в реанімації під цілодобовим контролем, йому зробили дві операції. За словами медиків, нові операції наразі не плануються.

Про це йдеться в сюжеті "112 Україна".

"Позитивна динаміка продовжується. Динаміка показників крові та комп'ютерна діагностика показують, що його стан поліпшується", - сказав медик із Тель-Авіву Роман Гольдман.

Нагадаємо, сьогодні Нестора Шуфрича-молодшого суд відпустив на поруки батька, нардепа від "Опозиційного блоку". При цьому в прокуратурі заявили, що будуть оскаржувати таку міру запобіжного заходу.

Нагадаємо, що у центрі Києва у суботу ввечері син народного депутата Нестора Шуфрича на пішохідному переході збив пішохода, якого госпіталізували з численними травмами.

Сам нардеп заявляє, що його син буде максимально сприяти слідству, до його завершення не покине територію України.

Згодом прокуратура повідомила про підозру у порушенні правил дорожнього руху, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження, синові депутата Верховної Ради Нестора Шуфрича (фракція "Опозиційний блок"), який збив чоловіка у Києві 26 серпня.

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30 08 2017 22:35
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