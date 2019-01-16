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Столичні рятувальники покажуть, як купатись на Водохреща

Водохреща відзначають 19 січня
Рятувальники Києва 17 січня навчатимуть громадян, як правильно проводити ритуал купання на Водохреща.
Столичні рятувальники покажуть, як купатись на Водохреща Фото: wedding.ua

У заході візьмуть участь рятувальники ДСНС та Київської міської державної адміністрації, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій Києва.

"Професійний водолаз-рятувальник на власному прикладі продемонструє, як безпечно і правильно занурюватись на Водохреща", – уточнили у відомстві.

Крім того, медпрацівники розкажуть, при яких показниках здоров’я можна занурюватись в крижану воду, а кому слід утриматись.

Також для фахівці проведуть показові навчання щодо порятунку потерпілих, які провалились під лід.

Захід відбудеться 17 січня на озері "Синє", що у житловому масиві  Виноградар. Початок – об 11 годині.

Нагадаємо, для святкування Водохреща у межах Києва облаштовано 12 локацій для купання. Рятувальники також склали правила безпечного купання. Водохреща відзначають 19 січня.

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16 01 2019 19:58
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