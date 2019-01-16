Столичні рятувальники покажуть, як купатись на Водохреща

Рятувальники Києва 17 січня навчатимуть громадян, як правильно проводити ритуал купання на Водохреща.

У заході візьмуть участь рятувальники ДСНС та Київської міської державної адміністрації, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій Києва.

"Професійний водолаз-рятувальник на власному прикладі продемонструє, як безпечно і правильно занурюватись на Водохреща", – уточнили у відомстві.

Крім того, медпрацівники розкажуть, при яких показниках здоров’я можна занурюватись в крижану воду, а кому слід утриматись.

Також для фахівці проведуть показові навчання щодо порятунку потерпілих, які провалились під лід.

Захід відбудеться 17 січня на озері "Синє", що у житловому масиві Виноградар. Початок – об 11 годині.

Нагадаємо, для святкування Водохреща у межах Києва облаштовано 12 локацій для купання. Рятувальники також склали правила безпечного купання. Водохреща відзначають 19 січня.