Столичні рятувальники покажуть, як купатись на Водохреща
У заході візьмуть участь рятувальники ДСНС та Київської міської державної адміністрації, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій Києва.
"Професійний водолаз-рятувальник на власному прикладі продемонструє, як безпечно і правильно занурюватись на Водохреща", – уточнили у відомстві.
Крім того, медпрацівники розкажуть, при яких показниках здоров’я можна занурюватись в крижану воду, а кому слід утриматись.
Також для фахівці проведуть показові навчання щодо порятунку потерпілих, які провалились під лід.
Захід відбудеться 17 січня на озері "Синє", що у житловому масиві Виноградар. Початок – об 11 годині.
Нагадаємо, для святкування Водохреща у межах Києва облаштовано 12 локацій для купання. Рятувальники також склали правила безпечного купання. Водохреща відзначають 19 січня.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО У пустелі Африки встановили колонки для вічного відтворення композиції гурту Toto "Africa"
- ВІДЕО Останній сезон "Гри престолів" вийде 14 квітня
- ФОТО Україна без ядерної зброї: 25 років Будапештському меморандуму, - ФОТО
- iPress.ua і "Магдебурзьке право" оголошують конкурс на кращу суспільну модель громади
- Fisher. Історія ветерана АТО, який відкрив рибне кафе у Львові"Я дуже люблю Львів і пішов на війну, щоб вона не прийшла у моє місто"