Стрілянина в Дніпрі: двох фігурантів заарештовано

Ще двоє причетних до інциденту перебувають в лікарні

Двох підозрюваних у причетності до стрілянини у Дніпрі взято під варту.

"Сьогодні, 27 липня, двом підозрюваним - 1982 та 1992 років народження – суд обрав міру запобіжного заходу. Обох взято під варту без права внесення застави", - повідомляє департамент комунікації Національної поліції України.

Ще два фігуранти справи – 1976 та 1981 років народження – на даний час перебувають у лікарні, де їм надають медичну допомогу. Відносно них найближчим часом буде прийнято процесуальне рішення.

У поліції повідомили, що слідчі дії у межах розпочатогокримінального провадження за ст. 115 КК України (умисне вбивство) тривають. Слідчі опитали понад два десятки свідків. Поліція вилучила відеоматеріал з камер спостереження, які були розташовані поруч. Відео долучено до матеріалів справи.

Нагадаємо, 24 липня ввечері у Дніпрі в результаті перестрілки загинув на місці колишній воїн-доброволець 20-го мотопіхотного батальйону 93-ї бригади Олексій Вагнер, у дорозі до лікарні помер колишній боєць 11-го мотопіхотного батальйону 59-ї бригади Максим Іващук.

Отримав поранення в живіт і перебуває в реанімації адвокат, волонтер і доброволець 20-го мотопіхотного батальйону Едмонд Саакян. Брат Едмонда Едуард Саакян поранень не отримав.

Поліція розглядає цей напад як умисне вбивство.

Правоохоронці затримали двох осіб, причетних до перестрілки, роль двох інших з’ясовують і щонайменше трьох осіб іще шукають.