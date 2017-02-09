Стрілянина в Одесі: поранено лідера міської організації ВГО "Сокіл"

Перед тим, як утекти, один з нападників сказав: "Привіт від Гефеста"

В Одесі вночі двоє невідомих поранили з травматичної зброї 30-річного місцевого мешканця.

"Надійшло повідомлення про те, що на Куликовому полі двоє невідомих поранили з травматичної зброї 30-річного одесита. У ході перевірки потерпілий повідомив, що у нього стався конфлікт із двома невідомими, які зробили в його бік два постріли з травматичної зброї і з місця події зникли", - повідомляє сайт обласного управління Нацполіціі.

Попередньо встановлено, що чоловік дістав непроникні поранення черевної порожнини й лівого стегна.

З місця події вилучено гільзу від травматичної зброї, яка була спрямована на експертне дослідження. Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 122 Кримінального кодексу. Поліція встановлює особи нападників.

Постраждалим виявився один з лідерів міської організації ВГО "Сокіл" Георгій Баріленко, повідомляє сайт ВО "Свобода".

"Нападники зробили два постріли з травматичної зброї в живіт і ногу, після чого повалили Георгія на землю і завдали кілька ударів ногами, зокрема по голові. Перед тим, як утекти, один з нападників сказав: "Привіт від Гефеста", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що ввечері 31 серпня в Харкові біля головного корпусу заводу "Турбоатом" стався конфлікт між двома групами людей.