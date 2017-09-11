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Сцени, в яких присутній Кевін Спейсі, виріжуть з фільму "Всі гроші світу"

Для перезняття деяких планів доведеться запрошувати зірок Марка Уолберга і Мішель Вільямс
Режисер Рідлі Скотт після консультацій з кінокомпанією Sony Pictures вирішив вирізати з фільму "Всі гроші світу" сцени з Кевіном Спейсі.
Сцени, в яких присутній Кевін Спейсі, виріжуть з фільму "Всі гроші світу" Скріншот з серіалу "Картковий будинок"

Як повідомляє Variety, актора замінить Крістофер Пламмер.

Наголошується, що для перезняття деяких планів доведеться запрошувати зірок Марка Уолберга і Мішель Вільямс, однак це не повинно скласти особливих проблем, оскільки в більшості замінних сцен Спейсі знаходиться в кадрі один.

Роботи будуть тривати протягом декількох тижнів, щоб встигнути зробити реліз.

Наприкінці жовтня актор Ентоні Репп звинуватив Кевіна Спейсі в сексуальних домаганнях на одній з вечірок у 1986 році, коли Реппу було 14. Спейсі приніс свої вибачення, проте заявив, що не пам'ятає обставин події, і зробив камінг-аут.

Незабаром після цього Netflix оголосив, що шостий сезон "Карткового будиночка" стане останнім, а потім сервіс разом з MRC призупинив зйомки, які почалися в жовтні 2017 року через скандал навколо Спейсі. Тоді ж стало відомо про плани сервісу випустити спін-офф "Карткового будиночка" про помічника Френка Андервуда Дазі Стемпере.

2 листопада від Спейсі відмовилося агентство, що представляло його інтереси в кіно останні 8 років, а також його рекламний агент.

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09 11 2017 09:38
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