Ryanair пропонує українським студентам знижки і спецпропозиції

Ryanair має намір пропонувати студентам щотижневі спеціальні пропозиції для подорожей в рамках Європи

Ірландський лоукостер Ryanair запустить знижки 15% для студентів європейської платформи обміну студентів і викладачів EU Erasmus Student Network.

Крім цього учасники програми "Еразмус" зможуть провозити з собою одну валізу безкоштовно на додаток до стандартної норми ручної поклажі, яка включає один предмет до 10 кілограмів і невелику особисту річ.

Також Ryanair має намір пропонувати студентам щотижневі спеціальні пропозиції для подорожей в рамках Європи, - повідомляє avianews.com.