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Ryanair пропонує українським студентам знижки і спецпропозиції

Ryanair має намір пропонувати студентам щотижневі спеціальні пропозиції для подорожей в рамках Європи
Ірландський лоукостер Ryanair запустить знижки 15% для студентів європейської платформи обміну студентів і викладачів EU Erasmus Student Network.
Ryanair пропонує українським студентам знижки і спецпропозиції Фото: flugzeuge.de

Крім цього учасники програми "Еразмус" зможуть провозити з собою одну валізу безкоштовно на додаток до стандартної норми ручної поклажі, яка включає один предмет до 10 кілограмів і невелику особисту річ.

Також Ryanair має намір пропонувати студентам щотижневі спеціальні пропозиції для подорожей в рамках Європи, - повідомляє avianews.com.

Нагадаємо, авіакомпанія Ryanair оголосила про відкриття маршруту Львів-Берлін з 8 вересня, замість анонсованого раніше старту у жовтні.

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24 05 2017 18:58
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