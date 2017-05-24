CУСПІЛЬСТВО НОВИНИІрландський лоукостер Ryanair запустить знижки 15% для студентів європейської платформи обміну студентів і викладачів EU Erasmus Student Network.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ryanair пропонує українським студентам знижки і спецпропозиції
Ryanair має намір пропонувати студентам щотижневі спеціальні пропозиції для подорожей в рамках Європи
Фото: flugzeuge.de
Крім цього учасники програми "Еразмус" зможуть провозити з собою одну валізу безкоштовно на додаток до стандартної норми ручної поклажі, яка включає один предмет до 10 кілограмів і невелику особисту річ.
Також Ryanair має намір пропонувати студентам щотижневі спеціальні пропозиції для подорожей в рамках Європи, - повідомляє avianews.com.
Нагадаємо, авіакомпанія Ryanair оголосила про відкриття маршруту Львів-Берлін з 8 вересня, замість анонсованого раніше старту у жовтні.
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