НОВИНИПечерський суд Києва наклав арешт на акції ПАТ "Укртелеком" та ТОВ "ТріМоб".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Суд арештував акції "Укртелекому" через схеми часів Януковича, - Луценко
Ведеться провадження про незаконне виділення за вказівкою Януковича 220 млн гривень з державного бюджету України
Фото: investgazeta.net
"Управлінням ГПУ щодо протидії ОЗУ ведеться провадження про незаконне виділення за вказівкою Януковича 220 млн гривень з державного бюджету України та приватизації 93% акцій "Укртелекому" за заниженою ціною на 1,6 млн гривень", - заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко у Facebook.
За його словами, сьогодні Печерський суд в цілях забезпечення державних інтересів та відшкодування збитків задовольнив клопотання ГПУ про накладення арешту на акції "Укртелекому" та "ТріМоб".
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
13 04 2017 21:16 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану