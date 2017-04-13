Суд арештував акції "Укртелекому" через схеми часів Януковича, - Луценко

Ведеться провадження про незаконне виділення за вказівкою Януковича 220 млн гривень з державного бюджету України

Печерський суд Києва наклав арешт на акції ПАТ "Укртелеком" та ТОВ "ТріМоб".

"Управлінням ГПУ щодо протидії ОЗУ ведеться провадження про незаконне виділення за вказівкою Януковича 220 млн гривень з державного бюджету України та приватизації 93% акцій "Укртелекому" за заниженою ціною на 1,6 млн гривень", - заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко у Facebook.

За його словами, сьогодні Печерський суд в цілях забезпечення державних інтересів та відшкодування збитків задовольнив клопотання ГПУ про накладення арешту на акції "Укртелекому" та "ТріМоб".