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Суд арештував акції "Укртелекому" через схеми часів Януковича, - Луценко

Ведеться провадження про незаконне виділення за вказівкою Януковича 220 млн гривень з державного бюджету України
Печерський суд Києва наклав арешт на акції ПАТ "Укртелеком" та ТОВ "ТріМоб".
Суд арештував акції "Укртелекому" через схеми часів Януковича, - Луценко Фото: investgazeta.net

"Управлінням ГПУ щодо протидії ОЗУ ведеться провадження про незаконне виділення за вказівкою Януковича 220 млн гривень з державного бюджету України та приватизації 93% акцій "Укртелекому" за заниженою ціною на 1,6 млн гривень", - заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко у Facebook.

За його словами, сьогодні Печерський суд в цілях забезпечення державних інтересів та відшкодування збитків задовольнив клопотання ГПУ про накладення арешту на акції "Укртелекому" та "ТріМоб".

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13 04 2017 21:16
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