Суд Києва засудив до п'яти років в'язниці умовно колишнього в.о. банку "Таврика"

Апеляційний суд Києва засудив до п'яти років в'язниці умовно колишнього виконувача обов'язків голови правління банку "Таврика" Анатолія Дроб'язко за службову недбалість.

Про це свідчать матеріали суду. 23 лютого 2011 року Дроб'язка було призначено в.о. голови правління банку "Таврика", проте в березні Нацбанк відмовив в узгодженні його призначення у зв'язку з "відсутністю у нього бездоганної ділової репутації". У січні 2012 року НБУ повторно відмовив банку в узгодженні кандидатури Дроб'язка, у зв'язку з чим було прийнято рішення про його звільнення, повідомляє "LB.ua".

Згідно з матеріалами суду, Дроб'язко з лютого 2011-го по січень 2012 року "неналежним чином виконував свої службові обов'язки, що спричинило зарахування банку до категорії неплатоспроможних".

Так, 16 листопада 2011 року "Таврика" відкрила кореспондентський рахунок в австрійському Meinl Bank Aktiengesellschaft. 22 грудня між Meinl Bank і компанією "Вінтен Трейдинг ЛТД" було укладено договір позики на суму $50 млн для фінансування будівельних проектів в Україні, які повинні здійснюватися компанією ВАТ "Трест "Південзахідтрансбуд". Того ж дня Дроб'язко на прохання колишнього голови спостережної ради уклав з Meinl Bank договір відповідального зберігання та застави в сумі $26,5 млн, які були зараховані на кореспондентський рахунок як гарантії забезпечення виконання взятих зобов'язань компанією "Вінтен Трейдинг ЛТД".

Слідство зазначає, що Дроб'язко не провів облік цього зобов'язання, а також не сформував резерв для покриття кредитного ризику. В результаті невиконання "Вінтен Трейдинг ЛТД" своїх зобов'язань перед Meinl Bank останній списав $26,5 млн з кореспондентського рахунку банку.

"Результатом укладення договору між "Таврикою" і Meinl Bank без формування необхідних резервів стала втрата активів банку і неможливість виконання ним вимог вкладників та інших кредиторів", - наголошено в повідомленні.

Нагадаємо, що наприкінці листопада 2012 року Нацбанк заблокував у банку "Таврика" 3 млрд депозитів та заборонив їх залучати.

Відтак, "Таврика" перестав виплачувати гроші своїм вкладникам та ввів добові ліміти на видачу готівки за своїми платіжними картками.

Як повідомляв iPress.ua, за даними ініціативної групи вкладників із посиланням на виконувача обов'язки глави правління банку "Таврика" Миколу Клінкова зараз банк вів переговори про залучення рефінансування НБУ на суму 300-500 млн.

20 грудня, правління Нацбанку прийняло рішення про віднесення банку "Таврика" до категорії неплатоспроможних та призначило в установу тимчасову адміністрацію.