Суд направив справу про борг ОПЗ Фірташу на новий розгляд
Постанова суду була прийнята виходячи з рішення Стокгольмського арбітражу. Справу направлено на новий розгляд до суду нижчої інстанції.
"Постановою Касаційного цивільного суду в складі Верховного суду, постанови суду першої та апеляційної інстанцій скасовані, а справу направлено на новий розгляд", - повідомив в.о. глави Фонду держмайна Віталій Трубаров на своїй сторінці в Facebook.
Він уточнив, що раніше Фонд подав до Верховного суду касацію і клопотання про призупинення виконання постанови Южного міського суду Одеської області.
Керівник Фонду також нагадав, що в кінці липня відбудеться конкурс з відбору радника для приватизації ОПЗ, який запропонує шляхи вирішення токсичних боргових зобов'язань підприємства.
Нагадаємо, Ostchem з 2012 року була єдиним постачальником газу на завод, а інші компанії Фірташа - з березня 2013 року, монопольними покупцями продукції заводу.
Борг утворився за контрактом з Ostchem на поставку газу від 20 січня 2013 року. Він сформувався в вересні-грудні 2013 року.
Ostchem - холдингова компанія, що входить до фінансово-промислової групи компаній Group DF Дмитра Фірташа. В Україні Ostchem об'єднує 4 заводу хімічної промисловості: концерн Стирол, Сєверодонецьке об'єднання Азот, черкаський Азот і Рівнеазот. Дистрибуцію мінеральних добрив забезпечує компанія Украгро НПК, а транспортування - порт Ніка-Тера.
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