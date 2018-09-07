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Суд направив справу про борг ОПЗ Фірташу на новий розгляд

Фіртушу доведеться з самого початку судитися за борг ОПЗ на 7 млрд грн
Верховний суд скасував рішення суду м. Южний, за яким Ostchem Holding Limited мала право на примусове стягнення з "Одеського припортового заводу" 5,2 мільярда гривень боргу і 1,57 мільярда гривень пені.
Суд направив справу про борг ОПЗ Фірташу на новий розгляд Фото: Reuters

Постанова суду була прийнята виходячи з рішення Стокгольмського арбітражу. Справу направлено на новий розгляд до суду нижчої інстанції.

"Постановою Касаційного цивільного суду в складі Верховного суду, постанови суду першої та апеляційної інстанцій скасовані, а справу направлено на новий розгляд", - повідомив в.о. глави Фонду держмайна Віталій Трубаров на своїй сторінці в Facebook.

Він уточнив, що раніше Фонд подав до Верховного суду касацію і клопотання про призупинення виконання постанови Южного міського суду Одеської області.

Керівник Фонду також нагадав, що в кінці липня відбудеться конкурс з відбору радника для приватизації ОПЗ, який запропонує шляхи вирішення токсичних боргових зобов'язань підприємства.

Нагадаємо, Ostchem з 2012 року була єдиним постачальником газу на завод, а інші компанії Фірташа - з березня 2013 року, монопольними покупцями продукції заводу.

Борг утворився за контрактом з Ostchem на поставку газу від 20 січня 2013 року. Він сформувався в вересні-грудні 2013 року.

Ostchem - холдингова компанія, що входить до фінансово-промислової групи компаній Group DF Дмитра Фірташа. В Україні Ostchem об'єднує 4 заводу хімічної промисловості: концерн Стирол, Сєверодонецьке об'єднання Азот, черкаський Азот і Рівнеазот. Дистрибуцію мінеральних добрив забезпечує компанія Украгро НПК, а транспортування - порт Ніка-Тера.

 

 

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09 07 2018 12:00
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