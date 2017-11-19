Суд оштрафував норвезьку студентку на 30 тисяч доларів за водіння у п'яному вигляді
Міський суд Осло також засудив 22-річну Андресен, спадкоємицю інвестиційної компанії Ferd, до трьох тижнів в'язниці умовно і позбавив прав на 13 місяців, повідомляє The Guardian.
Рівень алкоголю у крові Андресен втричі перевищив максимально дозволену норму в Норвегії – 0,2 проміле.
"Я думала, що досить почекала для того, щоб не перевищити ліміт. Мені дуже шкода", – прокоментувала ситуацію дівчина.
Штраф міг бути ще більшим: за норвезькими законами він залежить від доходу підсудного і у випадку Андресен, статки якої Forbes оцінює в $1,2 млрд, міг досягти 40 млн крон ($4,9 млн).
Однак суд взяв до уваги, що в жінки немає постійного доходу, а її частка в компанії поки не приносила дивідендів.
Forbes називає Катаріну Андресен та її сестру Олександру наймолодшими доларовими мільярдерами у світі. У 2007 році батько Йохан Андресен передав дочкам по 42% сімейної інвестиційної компанії Ferd.
Нагадаємо, в січні-вересні 2017 року українські поліцейські зафіксували 88 тисяч випадків водіння в нетверезому стані.
У Рівному п'яна дівчина без водійських прав врізалася у маршрутку, після чого влетіла в огорожу.
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