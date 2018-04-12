Суд оштрафував вінницького прокурора на 25 тисяч грн за хабар $5000
"Вироком Вінницького міського суду Вінницької області затверджено угоду про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченими та засуджено за зловживання впливом за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.369-2 КК України колишнього заступника прокурора Вінницької області, адвоката та посередника", - повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура на своїй сторінці у Facebook.
Судом їх визнано винними та кожному призначено покарання у вигляді штрафу в розмірі 25 500 грн.
Повідомляється, що до заступника прокурора Вінницької області в інтересах заявника звернувся посередник із проханням вплинути на процесуальних керівників у кримінальному провадженні щодо непритягнення його до кримінальної відповідальності за самовільне зайняття земельної ділянки.
Заступник прокурора області пообіцяв вплинути на процесуальних керівників за грошову винагороду у розмірі 5 000 дол. США, які запропонував передати через адвоката.
Заступника прокурора затримали 11 квітня 2018 року під час передачі грошових коштів від адвоката до прокурора за місцем його мешкання.
Нагадаємо, Шевченківський районний суд Києва усунув до 16 січня 2019 року з посади старшого слідчого Генеральної прокуратури. Його підозрюється у вимаганні $50 тисяч хабара.
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