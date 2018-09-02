Суд підтвердив штраф, накладений АМКУ на дистриб'ютора сигарет "Тедіс Україна"
Про це у Facebook повідомив голова АМКУ Юрій Терентьєв.
"Щойно апеляційний господарський суд прийняв рішення на користь АМКУ в справі по зловживанню монопольним становищем ТЕДІС (Мегаполіс) та накладенню штрафа 431 млн грн!", - написав Терентьєв.
У грудні 2016 року Антимонопольний комітет оштрафував "Тедіс Україна" на 431 млн грн за зловживання монопольним становищем на ринку. Зокрема, за порушення у вигляді встановлення таких цін для оптових і роздрібних торговців, які не можливо було б встановити за умов існування значної конкуренції, на ринку дистрибуції сигарет, на відповідача накладено штраф у розмірі 429 306 740 грн; а також - за порушення у вигляді часткової відмови від реалізації товару за відсутності альтернативних джерел їх придбання на відповідача накладено штраф у розмірі 1 892 710 грн.
Цей штраф став найбільшим в історії АМКУ.
Згодом господарський суд Києва відмовив у задоволенні позову ТОВ TEDIS Ukraine до АМКУ про скасування штрафу.
Окрім цього, у березні 2017 року близько тисячі співробітників правоохоронних органів провели обшуки в ТЕДІС, яку запідозрили в несплаті податків і фінансуванні тероризму. Генпрокурор Юрій Луценко говорив, що з 2012 року бенефіціаром ТЕДІС є громадянин РФ Ігор Кесаєв, до якого рішенням РНБО були застосовані санкції у вигляді заборони виведення коштів з України за кордон. А всі рішення в ТЕДІС приймаються за погодженням з топ-менеджером заводу ім. Дегтярьова, постачальником зброї "ДНР" і "ЛНР".
3 січня цього року АМКУ вчергове оштрафував ТОВ "Тедіс Україна" за порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Цього разу - на 82 тис. 600 грн за "подання інформації в неповному обсязі Антимонопольному комітету України на вимогу державного уповноваженого комітету у встановлений ним строк".
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