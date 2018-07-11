Суд продовжив арешт Зайцевої та Дронова

Київський райсуд Харкова продовжив до 5 січня арешт Олени Зайцевої та Геннадія Дронова, обвинувачених в смертельному ДТП в центрі Харкова.

Захист Дронова та сам обвинувачений заперечували проти задоволення клопотання прокуратури. Вони стверджували, що ризики, на які посилається обвинувачення, не доведені, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Дронов також заявляв, що готовий здати закордонний паспорт і права на підтвердження того, що не має наміру переховуватися та вчиняти нове правопорушення.

Захист Зайцевої також заперечував проти задоволення клопотання прокуратури, називаючи ризики непідтвердженими і необґрунтованими.

Адвокати стверджували, що стан здоров'я їхньої підзахисної продовжує погіршуватися.

Постраждалі та їхні представники підтримали клопотання обвинувачення.

Суд продовжив утримання під вартою обох обвинувачених на 60 днів – до 5 січня 2019 року. Відзначається, що сама справа по суті 7 листопада не розглядалася.

Адвокат Дронова Сергій Перепелиця попросив суд дати час, щоб ознайомитися з результатами додаткової комплексної судової автотехнічної експертизи і експертизи відео- і аудіозапису, а також сформувати позицію захисту.

Наступне засідання у справі призначили на 13 листопада.

Нагадаємо, 18 жовтня 2017 року зіткнулися автомобілі Volkswagen Touareg і Lexus. Від удару Lexus вилетів на тротуар, де збив 11 пішоходів, з них 5 загинули на місці і ще одна жінка померла в лікарні. За кермом Lexus була 20-річна дочка харківського бізнесмена Олена Зайцева. Автомобілем Volkswagen Touareg керував 49-річний бізнесмен Геннадій Дронов. Спочатку він проходив у справі як свідок. На початку листопада йому повідомили про підозру в порушенні ч. 3 ст. 286 КК України ("Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що призвело до загибелі кількох громадян"). За цією ж статтею обвинувачують і Зайцеву. Обом загрожує до десяти років позбавлення волі.

На початку жовтня 2018 року Зайцева і Дронов попросили суд провести повторні експертизи у справі.