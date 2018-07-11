Суд продовжив арешт Зайцевої та Дронова
Захист Дронова та сам обвинувачений заперечували проти задоволення клопотання прокуратури. Вони стверджували, що ризики, на які посилається обвинувачення, не доведені, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Дронов також заявляв, що готовий здати закордонний паспорт і права на підтвердження того, що не має наміру переховуватися та вчиняти нове правопорушення.
Захист Зайцевої також заперечував проти задоволення клопотання прокуратури, називаючи ризики непідтвердженими і необґрунтованими.
Адвокати стверджували, що стан здоров'я їхньої підзахисної продовжує погіршуватися.
Постраждалі та їхні представники підтримали клопотання обвинувачення.
Суд продовжив утримання під вартою обох обвинувачених на 60 днів – до 5 січня 2019 року. Відзначається, що сама справа по суті 7 листопада не розглядалася.
Адвокат Дронова Сергій Перепелиця попросив суд дати час, щоб ознайомитися з результатами додаткової комплексної судової автотехнічної експертизи і експертизи відео- і аудіозапису, а також сформувати позицію захисту.
Наступне засідання у справі призначили на 13 листопада.
Нагадаємо, 18 жовтня 2017 року зіткнулися автомобілі Volkswagen Touareg і Lexus. Від удару Lexus вилетів на тротуар, де збив 11 пішоходів, з них 5 загинули на місці і ще одна жінка померла в лікарні. За кермом Lexus була 20-річна дочка харківського бізнесмена Олена Зайцева. Автомобілем Volkswagen Touareg керував 49-річний бізнесмен Геннадій Дронов. Спочатку він проходив у справі як свідок. На початку листопада йому повідомили про підозру в порушенні ч. 3 ст. 286 КК України ("Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що призвело до загибелі кількох громадян"). За цією ж статтею обвинувачують і Зайцеву. Обом загрожує до десяти років позбавлення волі.
На початку жовтня 2018 року Зайцева і Дронов попросили суд провести повторні експертизи у справі.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Відеоролик ЗСУ для вербування визнано одним із найкращих у світі
- ВІДЕО В Італії через негоду згоріли сотні автомобілів Maserati
- ФОТО У Керчі тисячі людей прийшли попрощатися з жертвами масового вбивства
- Засновник Veterano Wood: Насправді, бізнес цікаво починати з нуля. Тоді розумієш його ціну"На світогляд війна може вплинути, а от на ставлення до роботи навряд. Війна може, дійсно, додати впевненості у собі. Але, якщо ти говориш, що армія дає дисципліну, значить, до цього був недисциплінований. Вважаю, що війна не може на тебе вплинути. Якщо в тебе був цей вогник у ставленні до роботи, то він і залишиться"
- Тотальний контроль: У Китаї в потягах попереджають про зниження соціального рейтингу за погану поведінку