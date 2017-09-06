Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Суд призначив спійманій на хабарі $5 млн чиновниці ФГВФО заставу 130 млн грн

До внесення цієї суми Юлія Приходько буде перебувати під вартою
Печерський райсуд Києва обрав однією з уповноважених Фонду гарантування вкладів фізичних осіб запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою внесення застави в сумі 130 млн грн.
Суд призначив спійманій на хабарі $5 млн чиновниці ФГВФО заставу 130 млн грн Фото: AFP

Про це повідомила Генпрокуратура в своєму фейсбуці.

Нагадаємо, 7 червня правоохоронці затримали чиновницю Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Юлію Приходько під час отримання 5 млн доларів.

Вона, за версією слідства, організувала схему вимагання та отримання хабарів від керівників банківських установ, в яких введено тимчасові адміністрації.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

09 06 2017 20:18
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Внутрішні чвари в УДАРі призвели до відставки Міністра АПК

Внутрішні чвари в УДАРі призвели до відставки Міністра АПК

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.