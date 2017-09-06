Суд призначив спійманій на хабарі $5 млн чиновниці ФГВФО заставу 130 млн грн До внесення цієї суми Юлія Приходько буде перебувати під вартою

Печерський райсуд Києва обрав однією з уповноважених Фонду гарантування вкладів фізичних осіб запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою внесення застави в сумі 130 млн грн.

Фото: AFP

Про це повідомила Генпрокуратура в своєму фейсбуці. Нагадаємо, 7 червня правоохоронці затримали чиновницю Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Юлію Приходько під час отримання 5 млн доларів. Вона, за версією слідства, організувала схему вимагання та отримання хабарів від керівників банківських установ, в яких введено тимчасові адміністрації.

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