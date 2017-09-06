ПОЛІТИКА НОВИНИПечерський райсуд Києва обрав однією з уповноважених Фонду гарантування вкладів фізичних осіб запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою внесення застави в сумі 130 млн грн.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Суд призначив спійманій на хабарі $5 млн чиновниці ФГВФО заставу 130 млн грн
До внесення цієї суми Юлія Приходько буде перебувати під вартою
Фото: AFP
Про це повідомила Генпрокуратура в своєму фейсбуці.
Нагадаємо, 7 червня правоохоронці затримали чиновницю Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Юлію Приходько під час отримання 5 млн доларів.
Вона, за версією слідства, організувала схему вимагання та отримання хабарів від керівників банківських установ, в яких введено тимчасові адміністрації.
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