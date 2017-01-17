Суд розгляне можливість заочного засудження Януковича

Печерський районний суд Києва розгляне можливості заочного засудження екс-президента України Віктора Януковича за підозрою у державній зраді

Про це заявив заступник генерального прокурора України Євген Єнін, повідомляє Радіо Свобода.

"Ми сьогодні активно просуваємося по низці кримінальних проваджень. Суд над Януковичем почнеться вже ближчим часом. Суд сьогодні вніс ясність, підсудність визначена, це буде розглядатися в Печерському суді. Чим ближче до суду, тим більше в нас доказів винуватості Януковича як у державній зраді, так і по інших епізодах, в яких він перебуває в статусі підозрюваного", – сказав він.

Єнін також зазначив, що захист Януковича намагається затягнути процес розгляду справи Януковича.

Нагадаємо. що сьогодні Головна військова прокуратура отримала від ООН офіційну фотокопію заяви екс-президента Віктора Януковича від 1 березня 2014 року2014 з проханням ввести війська Російської Федерації в Україну.

Раніше адвокати екс-президента України Віктора Януковича звернулися до Окружного адміністративного суду Києва з позовом до Печерського районного суду Києва з вимогою забезпечити слухання його свідчень.

Раніше генеральний прокурор України Юрій Луценко спростував заяву адвоката Віктора Януковича Віталія Сердюка про неправильне вручення підозри екс-президенту.