Суд стягнув понад 20 млн грн у справі про зловживання посадовцями "Укрзалізниці"

Загальна сума завданих збитків через корупцію, зафіксовану детективами НАБУ в транспортній галузі, перевищує 1,5 млрд грн

Солом'янський районний суд Києва стягнув понад 20 млн грн до державного бюджету в рамках розслідування детективами Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) справи за фактами зловживання посадовцями ПАТ "Укрзалізниця", яке почалося в березні 2016 року.

"Один з підозрюваних надав слідству цінну інформацію та уклав угоду про визнання винуватості, що дозволило суду винести обвинувальний вирок і забезпечити конфіскацію коштів у розмірі, що повністю компенсує збиток, завданий державному підприємству корупційною схемою", - повідомляє прес-служба НАБУ.

Загалом, детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури розслідують корупційні злочини в транспортній галузі у рамках понад 20 кримінальних проваджень. Досудове розслідування за чотирма з них завершено. Обвинувальні акти стосовно дев'яти осіб направлено до суду.

Загальна сума завданих збитків через корупцію, зафіксовану детективами НАБУ в транспортній галузі, перевищує 1,5 млрд грн. Для їх відшкодування зарештовано майно і грошові кошти на суму понад 200 млн грн.

Найчастіше корупційні злочини пов'язані із закупівлями товарів, робіт і послуг за завищеними цінами, а також розкраданням державного майна.

У скоєнні ряду злочинів задіяні компанії, зареєстровані в інших країнах. Для з'ясування обставин вчинення цих злочинів детективи НАБУ вислали протягом 2016-2017гг. запити про надання міжнародної правової допомоги до компетентних органів семи держав.

"На жаль, наразі жодної відповіді ми не отримали", - наголошується в повідомленні.

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Нагадаємо, що СБУ повідомляла, що посадовці ПАТ "Укрзалізниця" зловживаючи службовим становищем завдали державі збитки на 10 мільйонів доларів.

Через це Генпрокуратура і Служба безпеки України у вівторок, 20 червня, провели чергові обшуки в "Укрзалізниці".

Раніше стало відомо, що "Укрзалізницю" підозрюють в закупівлі в "ДНР" і "ЛНР".

Зрештою, Генеральна прокуратура України раніше проводила обшук в будівлі "Укрзалізниці" для фіксації фактів розкрадання великої суми коштів, що належать компанії.

Варто також відзначити, що за фактом розтрати 185 мільйонів гривень посадовцями держкомпанії "Укрзалізниця" 26 травня відкрито кримінальне провадження.