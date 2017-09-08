Суд в Криму присудив 76-річному активісту 10 діб арешту
Про це повідомляє кореспондент Крим.Реалії.
Напередодні суд визнав його винним за ст. 20.2 КоАП Росії та оштрафував на 10 тисяч рублів (близько 4200 гривень).
Щодо похилого кримськотатарського активіста Сервера Караметова, затриманого 8 серпня в Сімферополі за одиночний пікет на підтримку Ахтема Чийгоза, склали два адміністративних протоколи. Один - за "порушення порядку проведення одиночних пікетів", другий - за "опір співробітникам поліції".
Сервера Караметова затримують в анексованому Криму вже не вперше.
Так, в День пам'яті жертв геноциду кримських татар 18 травня його затримали російські силовики після того, як він прийшов на площу в Сімферополі з кримськотатарським прапором і портретами своїх батьків, які стали жертвами депортації 1944 року. За три години його відпустили після складання адмінпротоколу.
Нагадаємо, Чийгоз був затриманий у січні 2015 року за участь у мітингу на підтримку територіальної цілісності України перед будівлею Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року.
Справу Чийгоза російський суд розглядає в рамках "справи 26 лютого" після того, як суд на закритому засіданні розділив цю справу на дві: окремо – стосовно Чийгоза і окремо стосовно інших фігурантів процесу – Алі Асанова і Мустафи Дегерменджі.
20 червня Чийгоза вивозили до Бахчисарая, де він зміг попрощатися з хворою матір'ю. Раніше смертельно хворій матері Чийгоза пропонували самій їхати до сина в СІЗО.
22 червня так званий "Верховний суд Криму" до 8 жовтня продовжив термін арешту Чийгоза.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Сутички поліції та активістів під Радою, - фоторепортаж
- ВІДЕО Суд зобов'язав ГПУ відкрити справу проти партії Тимошенко, - розслідування
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків