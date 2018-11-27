Суд в окупованій Керчі заарештував трьох поранених українських моряків
Про це пише "Интерфакс".
Підконтрольний РФ Керченський міський суд постановив заарештувати на два місяці ще трьох моряків з кораблів ВМС України, які були затримані в Керченській протоці.
"Керченським міським судом Республіки Крим задоволено клопотання заступника начальника слідчого відділу УФСБ Росії по Республіці Крим і місту Севастополь про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту щодо трьох громадян України, підозрюваних у скоєнні злочину за ч. 3 ст. 322 КК РФ (незаконне перетинання державного кордону РФ) терміном на два місяці", – йдеться в повідомленні суду.
Згодом джерело агентства повідомило, що мова йде про Андрія Артеменка, Андрія Ейдера і Василя Сороку. Ці моряки були поранені під час затримання кораблів. Василь Сорока – співробітник Служби Безпеки України.
"Суд санкціонував їх арешт до 25 січня 2019 року", – сказав співрозмовник агентства.
Обрання запобіжного заходу іншим дев'яти затриманим очікується в середу, 28 листопада.
Нагадаємо, 27 листопада підконтрольний РФ Київський районний суд Сімферополя почав розглядати клопотання про арешт 24 українських моряків, яких російські прикордонники затримали 25 листопада.
У перший день суд розглянув справи 12 осіб – усіх заарештували до 25 січня.
Україна вважає затриманих військовополоненими і вимагає відпустити.
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