Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Оприлюднено повний список українських моряків, взятих росіянами у полон

Інформацію отримано з матеріалів російського слідства
Опубліковано повний список прізвищ 24 українських моряків, яких після збройного нападу в Керченській протоці 25 листопада захопили в полон російські прикордонники.
Оприлюднено повний список українських моряків, взятих росіянами у полон

Інформацію отримано з матеріалів російського слідства, яке зараз окупанти ведуть проти незаконно затриманих українців,  повідомляє у Facebook журналіст "Радіо Свобода" Антон Наумлюк.

То ж у полоні росіян перебувають такі українські моряки:

Будзило Ю.А.

Зінченко В.А.

Оприско А.А.

Цибізов С.А.

Артеменко А.А.

Терещенко В.А.

Семидоцький Є.В.

Беспальченко В.А.

Шевченко А.А.

Варимез В.К.

Власюк М.Б.

Головаш Б.О.

Чуліба С.Р.

Мельничук О.М.

Небилиця Б.П.

Костишин В.А.

Попов С.Н.

Без'язичний Ю.Ю.

Мокряк Р.Н.

Ейдер А.Д.

Сорока В.В.

Драч А.Л.

Лісовий В.В.

Гриценко Д.В.

Нагадаємо, Андрій Оприско є старшим матросом катера "Нікополь", Сергій Цибізов - матрос цього катера, Володимир Варимез - член екіпажу буксира "Яни Капу", лейтенант Роман Мокряк - командир катера "Бердянськ", старшина першої статті Олег Мельничук - командир буксира "Яни Капу", про Володимира Лісового відомо, що він капітан 3-го рангу.

У ФСБ РФ заявляли, що допитали кількох моряків: СБУшника Андрія Драча, матроса Сергія Цибізова (перебували на катері "Нікополь"), капітана Володимира Лісового.

Нагадаємо, російський "суд" в Криму обирає запобіжні заходи для українських моряків.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

27 11 2018 16:28
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Борис Патон святкує 100-річчя

Борис Патон святкує 100-річчя

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.