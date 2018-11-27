Оприлюднено повний список українських моряків, взятих росіянами у полон
Інформацію отримано з матеріалів російського слідства, яке зараз окупанти ведуть проти незаконно затриманих українців, повідомляє у Facebook журналіст "Радіо Свобода" Антон Наумлюк.
То ж у полоні росіян перебувають такі українські моряки:
Будзило Ю.А.
Зінченко В.А.
Оприско А.А.
Цибізов С.А.
Артеменко А.А.
Терещенко В.А.
Семидоцький Є.В.
Беспальченко В.А.
Шевченко А.А.
Варимез В.К.
Власюк М.Б.
Головаш Б.О.
Чуліба С.Р.
Мельничук О.М.
Небилиця Б.П.
Костишин В.А.
Попов С.Н.
Без'язичний Ю.Ю.
Мокряк Р.Н.
Ейдер А.Д.
Сорока В.В.
Драч А.Л.
Лісовий В.В.
Гриценко Д.В.
Нагадаємо, Андрій Оприско є старшим матросом катера "Нікополь", Сергій Цибізов - матрос цього катера, Володимир Варимез - член екіпажу буксира "Яни Капу", лейтенант Роман Мокряк - командир катера "Бердянськ", старшина першої статті Олег Мельничук - командир буксира "Яни Капу", про Володимира Лісового відомо, що він капітан 3-го рангу.
У ФСБ РФ заявляли, що допитали кількох моряків: СБУшника Андрія Драча, матроса Сергія Цибізова (перебували на катері "Нікополь"), капітана Володимира Лісового.
Нагадаємо, російський "суд" в Криму обирає запобіжні заходи для українських моряків.
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