Суд в Криму продовжив на три місяці арешт фігурантам справи "Хізб ут-Тахрір"

Захист наполягав на зміні запобіжного заходу на домашній арешт, однак суд відмовив

Київський районний суд окупованого Сімферополя продовжив до червня термін тримання під вартою п'ятьом жителям Криму, яких вважають учасниками терористичної організації "Хізб ут-Тахрір".

"Сьогодні розглядали клопотання слідчого щодо продовження запобіжного заходу. Суддя, звичайно, задовольнив це клопотання, продовжив запобіжний захід на 3 місяці, до 11 червня 2017 р.", – зазначив адвокат Едем Семедляєв, повідомив ТАСС.

За його словами, захист наполягав на зміні запобіжного заходу на домашній арешт, однак суд не підтримав його доводів.

Зазначимо, кримським мусульманам з "Хізб-ут Тахрір" закидають "насильницьке захоплення влади в Росії".

Раніше IPress.ua повідомляв, що Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону в середу оголосив вирок чотирьом кримським мусульманам у так званій "справі "Хізб ут-Тахріру".