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Суд в Криму продовжив на три місяці арешт фігурантам справи "Хізб ут-Тахрір"

Захист наполягав на зміні запобіжного заходу на домашній арешт, однак суд відмовив
Київський районний суд окупованого Сімферополя продовжив до червня термін тримання під вартою п'ятьом жителям Криму, яких вважають учасниками терористичної організації "Хізб ут-Тахрір".
Суд в Криму продовжив на три місяці арешт фігурантам справи "Хізб ут-Тахрір" Фото: apostrophe

"Сьогодні розглядали клопотання слідчого щодо продовження запобіжного заходу. Суддя, звичайно, задовольнив це клопотання, продовжив запобіжний захід на 3 місяці, до 11 червня 2017 р.", – зазначив адвокат Едем Семедляєв, повідомив ТАСС.

За його словами, захист наполягав на зміні запобіжного заходу на домашній арешт, однак суд не підтримав його доводів.

Зазначимо, кримським мусульманам з "Хізб-ут Тахрір" закидають "насильницьке захоплення влади в Росії".

Раніше IPress.ua повідомляв, що Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону в середу оголосив вирок чотирьом кримським мусульманам у так званій "справі "Хізб ут-Тахріру".

Нагадаємо, що кримським імамам натякнули, що традиційні домашні обряди будуть поза законом.

Глава Меджлісу кримськотатарського народу народний депутат фракції БПП Рефат Чубаров вважає, що окупованому Криму загрожує повна "зачистка" території до стандартів "русского мира".

"Хізб ут-Тахрір" - міжнародна мусульманська політична організація. Її офіційно декларованою метою є встановлення ісламської держави і мусульманського способу життя. Ця організація заборонена в Росії, Казахстані та Німеччині, а в Україні й інших державах вона може діяти легально.

Верховний суд Росії заборонив "Хізб ут-Тахрір" 2003 року, включивши її у список 15 об'єднань, названих терористичними.

 

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07 03 2017 16:53
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