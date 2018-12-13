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Суд в окупованому Криму заарештував на два місяці активіста Бекірова, - Чубаров

Учора на в'їзді до анексованого Криму Бекірова затримали російські силовики
Кримського татарина Едема Бекірова, якого вчора на в'їзді до анексованого Криму затримали російські силовики, сьогодні заарештували на 2 місяці.
Суд в окупованому Криму заарештував на два місяці активіста Бекірова, - Чубаров Фото:ukrinform.ua

"Едему Бекірову російські окупанти обрали запобіжний захід у 2 місяці СІЗО… Для людини, яка перенесла в січні 2018 року складну операцію на серці (4 шунти) і зі з'ємним протезом правої ноги, масою супутніх хвороб, у тому числі цукровий діабет, це як вирок до щоденних катувань з метою повільної смерті...", - повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

Нагадаємо, 12 грудня кримського татарина Едема Бекірова затримали російські силовики на в'їзді до анексованого Криму з боку Чонгара.

За інформацією голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова, Бекірова затримали під час проходження ним паспортного контролю на території, контрольованій російськими силовиками. Пізніше Чубаров зазначив, що затриманого доправили до будівлі ФСБ Росії в анексованому Сімферополі.

Раніше російські силовики приходили із обшукамидо активістів об'єднання "Кримська солідарність".

 
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13 12 2018 20:48
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