Суд в Росії засудив українця до восьми років колонії
"Артуру Панову призначити покарання у вигляді восьми років позбавлення волі в колонії загального режиму", - оголосив вирок суддя, повідомляє "Інтерфакс".
Імовірному спільникові Панова Максиму Смишляєву суд призначив покарання у вигляді 10 років позбавлення волі в колонії суворого режиму.
Держобвинувач просив суд засудити Панова до дев'яти років колонії загального режиму і штрафу в розмірі 40 тис. рублів.
За версією слідства, Панов, нібито активний прихильник ідей націоналізму, вирішив здійснити в Ростові-на-Дону теракт за допомогою саморобного вибухового пристрою. Зробити це він нібито мав намір в місці масового скупчення людей.
На початку грудня 2015 року українця затримали співробітники правоохоронних органів. Ростовчанина Смишляєва затримали в квітні 2016 року.
Громадянина України визнано винним у готуванні до терористичного акту і замаху на втягнення особи у його вчинення, незаконному виготовленні вибухових речовин і публічному виправданні тероризму, жителя Ростова-на-Дону - у сприянні терористичній діяльності.
Судовий процес у справі Панова розпочався 14 лютого 2017 року в Північно-Кавказькому окружному військовому суді. Панов оголошував сухе голодування, також він подав скаргу до Європейського суду з прав людини.
Нагадаємо, що Тверський суд Москви визнав винним журналіста агентства РБК Олександра Соколова в екстремізмі і засудив його до 3,5 років колонії.
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