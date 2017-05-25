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Суд не прийняв на розгляд апеляцію щодо конфіскації $1,5 млрд Януковича

Скаргу подали компанії з Кіпру
Апеляційний суд Донецької області відмовив у відкритті провадження щодо конфіскації 1,5 млрд доларів за матеріалами апеляційної скарги адвокатів, які є представниками підприємств-нерезидентів злочинної організації Віктора Януковича.
Суд не прийняв на розгляд апеляцію щодо конфіскації $1,5 млрд Януковича Фото: з вільних джерел

ГПУ ще не отримала це рішення суду, - повідомлє Генеральна прокуратура України.

Про те, що низка кіпрських компаній оскаржили рішення Краматорського міськсуду Донецької області про конфіскацію 1,5 мільярда доларів оточення Віктора Януковича, стало відомо 23 травня.

1,5 мільярда доларів оточення Віктора Януковича конфісковані в рамках вироку, винесеного соратнику олігарха Сергія Курченка - Аркадію Кашкіну. Кошти конфісковані з рахунків Ощадбанку і Приватбанку. Значна їх частина - це облігації внутрішньої держпозики.

Гроші, згідно із заявами українських посадових осіб, уже передали в казну.

Аркадій Кашкін - екс-директор компанії "Газ України-2020" Сергія Курченка.

Нагадаємо, низка кіпрських компаній оскаржили рішення Краматорського міського суду Донецької області про конфіскацію 1,5 мільярда доларів оточення Віктора Януковича.

Відзначимо, що екс-президент України Віктор Янукович і його оточення "відмили" 201,7 млрд гривень.

 

 

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25 05 2017 10:38
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