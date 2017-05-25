Суд не прийняв на розгляд апеляцію щодо конфіскації $1,5 млрд Януковича
ГПУ ще не отримала це рішення суду, - повідомлє Генеральна прокуратура України.
Про те, що низка кіпрських компаній оскаржили рішення Краматорського міськсуду Донецької області про конфіскацію 1,5 мільярда доларів оточення Віктора Януковича, стало відомо 23 травня.
1,5 мільярда доларів оточення Віктора Януковича конфісковані в рамках вироку, винесеного соратнику олігарха Сергія Курченка - Аркадію Кашкіну. Кошти конфісковані з рахунків Ощадбанку і Приватбанку. Значна їх частина - це облігації внутрішньої держпозики.
Гроші, згідно із заявами українських посадових осіб, уже передали в казну.
Аркадій Кашкін - екс-директор компанії "Газ України-2020" Сергія Курченка.
Нагадаємо, низка кіпрських компаній оскаржили рішення Краматорського міського суду Донецької області про конфіскацію 1,5 мільярда доларів оточення Віктора Януковича.
Відзначимо, що екс-президент України Віктор Янукович і його оточення "відмили" 201,7 млрд гривень.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Посол Японії висадив сакури у Львові, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО В Одесі на Алеї Слави сталася бійка: затримано 16 осіб, - ФОТО ОНОВЛЕНО
- ФОТО Наслідки пожежі у Балаклії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків